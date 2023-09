Visitas guiadas e até uma piscina com entrada gratuita nos próximos dias

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

A tradicional Braderie volta a encher as artérias do centro da Cidade do Luxemburgo na segunda-feira. E, nas vésperas do grande mercado de rua, alguns museus e uma piscina da capital vão ter entrada gratuita já este fim de semana.

A lista começa com o Serviço de Turismo da capital, o LCTO, que organiza visitas guiadas gratuitas na segunda-feira, dia 4, (10h30 em luxemburguês, francês e inglês) sobre o comércio na capital.

As restantes opções podem ser consultadas no artigo da Rádio Latina.