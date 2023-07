Um dos castelos mais bonitos do mundo está no Luxemburgo

A CNN incluiu o castelo de Vianden numa lista que percorre os 21 mais bonitos do mundo.

O Castelo de Vianden é uma dos pontos turísticos mais importantes do Luxemburgo, com cerca de 90 mil visitantes durante os meses de verão. Mas também é, segundo a CNN Internacional, um dos mais bonitos do mundo.

Numa lista com 21 castelos espalhados pelo mapa, de Porto Rico ao Japão, o de Vianden surge como o "mais espetacular" num país onde "mais de 50 estão espalhados por uma área mais pequena do que a área metropolitana de Londres", escreve a emissora.

A fortaleza do norte, construída entre os séculos XI e XIV, "mistura aspetos de design românico, gótico e renascentista" e "permaneceu nas mãos da realeza até 1977, altura em que o Grão-Duque o legou ao Estado", explica a CNN.

Também a Mittelalterfest, a feira medieval de agosto, merece destaque no artigo, com os seus "duelos de cavaleiros, trovadores, malabaristas e artesãos" a transportar os participantes para uma outra época.

Portugal marca presença

O Palácio da Pena, em Sintra, também faz parte da escolhas do canal, que o destaca pela sua "mistura extravagante de vários estilos históricos que incluem detalhes renascentistas, mouriscos e góticos", conferindo-lhe um "aspeto muito mais divertido do que o dos castelos mais sóbrios encontrados no resto da Europa".