Os melhores parques infantis do Grão-Ducado

Parque infantil do navio pirata na Cidade do Luxemburgo © Créditos: Serge Waldbillig

O Luxemburgo está repleto de parques infantis para crianças. Cada município possui pelo menos um parque infantil e espaços recreativos anexos às escolas primárias, que estão frequentemente abertos a todas as crianças fora do horário escolar.

Se quiser fazer um piquenique e cansar os mais pequenos num novo parque infantil, eis algumas das nossas sugestões.

Parque do Navio Pirata na Cidade do Luxemburgo

Quem visita a Cidade do Luxemburgo encontra com este parque temático de piratas na Avenue Monterey. As crianças podem escalar uma plataforma, deslizar no escorrega tubular, andar nos baloiços de pneus ou chapinhar na zona de jogos aquáticos (traga uma muda de roupa ou fato de banho). Existe ainda um pequeno quiosque que vende gelados de maio a outubro. É um ótimo local para fazer uma paragem depois de umas compras.

Parque Merl

Este parque, situado no Boulevard Pierre Dupong, tem de tudo: trampolins no verão, escorregas tubulares, tirolesas (slide), estruturas de escalada, caixas de areia e um lago com patos.

O café do pavilhão é um ótimo lugar para comer um gelado, mas também serve pratos quentes e frios, se quiser aproveitar o dia e apanhar sol na bela esplanada com vista para o lago. Há também um jardim de rosas para explorar e, de 15 de julho a 24 de setembro, pode alugar mini veleiros movidos a energia eólica para andar no lago.

Em outono deste ano, o Departamento de Parques da cidade começará a trabalhar numa remodelação de algumas zonas do parque Merl para incentivar a inclusão. O parque terá uma zona de baloiços, um splash pad (área de recreação com a equipamentos aquáticos), uma ciclovia e uma zona de piqueniques. As previsões apontam para que as obras só estejam concluídas na primavera de 2024.

Parque do Aeroporto em Cents

Parque do Aeroporto em Cents © Créditos: Diane Lecorsais

Provavelmente não ficaria muito satisfeito se tivesse de fazer uma viagem real neste avião de madeira, mas é perfeito para os mais pequenos. O parque do aeroporto em Op der Heed tem até um check-in, um hangar de aviões, uma área de partidas e chegadas, e as crianças podem brincar na caixa de areia enquanto os aviões reais voam assustadoramente perto. Provavelmente, o único inconveniente é o facto de não haver sombra, sendo aconselhável levar um guarda-sol.

Parque Ban de Gasperich

O mais novo e maior parque da cidade, com 16,6 hectares, oferece um parque infantil, mas também outros espaços recreativos, incluindo um campo desportivo, campos para jogar à malha e o requalificado riacho Drosbach, com um lago de 6.800 m2. Há também um pomar com árvores de fruto e um percurso de 1,3 km para peões, patinadores e ciclistas.

O parque infantil tem equipamento de escalada e de equilíbrio, uma zona de piquenique, um campo de voleibol de praia e um mini-campo de futebol, além de dispensadores de água e uma cervejaria com esplanada.

Parque temático agrícola de Gasperich

Há muitas quintas no Luxemburgo, mas talvez não queira que os seus filhos andem a rebolar na lama. As crianças fãs de quintas vão adorar este parque infantil na Rue Abbé Francois Lascombes, com um trator de madeira, um celeiro, uma pocilga e, claro, uma vaca. O parque também tem mesas de piquenique e balizas de futebol. As crianças mais velhas podem usar ainda o parque de skate em Muehlenweg.

Parque Kaltreis em Bonnevoie

O renovado parque de diversões Kaltreis, com a temática espacial, possui um foguetão, uma área de fitness ao ar livre e um tabuleiro de xadrez, mesas de pingue-pongue e uma pista de bowling. Cuidado com os jatos de água.

Parque do castelo em Belair

Parque infantil do castelo, Belair

Um parque com um castelo de madeira, com torres e uma carruagem. Falamos do Parque de Belair, que fica na Rue Charlemagne, em Belair. O castelo tem galinhas, corvos e cavalos, para além de um cavaleiro. Existe até uma 'prisão' para as crianças mal comportadas.

Parque Tony Neuman em Limpertsberg

Se quiser fugir ao calor, este parque à sombra tem baloiços, escorregas, uma estrutura de escalada e uma caixa de areia. Também possui uma coleção de esculturas, muitas delas de artistas locais famosos, e alguns canteiros de flores e árvores.

O acesso principal fica na Avenue de la Faiencerie, perto da casa número 162A.

Parque Laval em Weimerskirch

Relaxe junto ao Alzette enquanto os seus filhos experimentam as atividades lúdicas disponíveis nos dois parques infantis desta zona recreativa (a bola giratória irá deixar os mais pequenos exaustos e prontos para uma boa noite de sono). No meio da areia, com mesas de piquenique, pode relaxar enquanto as crianças baloiçam nos pneus.

Parque Bambesch

Junto ao centro desportivo e ao clube de ténis, este parque é muito frequentado aos fins de semana por uma razão: está repleto de invulgares equipamentos lúdicos em madeira, que foram recentemente renovados.

Os elementos dos parques infantis têm como tema os marcos históricos da cidade, tais como "Dräi Eechelen", "Bockfiels", "Schlassbréck", "Huelen Zant", "Dräi Tiermercher", "Festungsmauer" e "Uelzecht".

Há espreguiçadeiras de madeira e muitos bancos para piqueniques, vários trilhos temáticos para caminhadas na floresta e um campo de basquetebol. Pode aceder aos dois parques de estacionamento na Rue de Bridel. Se for de transportes públicos, pode usar o autocarro 33.

Parque infantil Bambesch © Créditos: Guy Jallay

Lago de Echternach

Nas margens do lago, junto à vila romana, encontra-se um belo parque infantil com um barco de madeira, uma boa variedade de escorregas e uma tirolesa. Pode estacionar junto à Pousada de Juventude, que também possui uma parede de escalada e, no verão, tem um trampolim para crianças (taxas aplicáveis). Uma zona do lago foi considerada segura para nadar, pelo que pode aproveitar o dia para fazer um piquenique.

Parque Am Brill em Mamer

Dirija-se a Mamer (atrás dos edifícios municipais) para jogar à bola. Há um campo de futebol e de basquetebol, bem como um parque de skate. Os mais novos podem experimentar os baloiços, enquanto os mais velhos se divertem na tirolesa ou sobem a torre de madeira para o escorrega tubular. Um restaurante serve bebidas, gelados e refeições ligeiras.

Mais recentemente, foi acrescentada uma zona de escalada. A zona inclui também um lago para observação da vida selvagem.

Parque Bertrange

Bertrange possui dois parques divertidos para as crianças. O primeiro, na Rue Pletzer, ou Rue de Luxembourg, fica mais perto das lojas em Helfent. Possui uma ponte de corda de madeira e uma torre de escalada, bem como baloiços, e escorregas.

Parque infantil Bertrange na Rue Pletzer/Rue de Luxembourg © Créditos: Teddy Jaans

Bertrange possui dois parques divertidos para as crianças. O primeiro, na Rue Pletzer, ou Rue de Luxembourg, fica mais perto das lojas em Helfent. Possui uma ponte de corda de madeira e uma torre de escalada, bem como baloiços, e escorregas.

Pode caminhar junto ao rio Petrusse até à zona central da aldeia de Bertrange e fazer uma segunda paragem para brincar nos parques infantis mais pequenos, perto do Centre Atert. Aqui também encontrará alguns restaurantes e cafés agradáveis.

Parque Emile Mayrisch em Dudelange

Recentemente renovado com equipamento para crianças com mobilidade reduzida, este parque de 2000 m2 no bairro de Wolkeschdahl, entre a rue de la Paix e a rue Nic Biver, tem um parque infantil, mas também locais para piqueniques e balneários, além de uma área temática espacial para os mais pequenos e outra para os mais velhos com o tema pântano.

Parque Molter em Mondercange

Inaugurado no verão de 2021, o parque Op der Millen alberga uma padaria (completa com forno e pão), uma casa de brincar de moinho de água, e tem também uma tirolesa e um trampolim. Para além do parque infantil, encontrará um campo de voleibol de praia e três campos do jogo da malha.

Parque Municipal de Mersch

Em sintonia com a natureza, este parque de madeira transforma pneus velhos em divertimento para as crianças, incluindo ainda uma tirolesa, vários baloiços, uma torre de vigia e um lago. É anda possível encontrar troncos de equilíbrio e um campo de futebol, ladeado por um café ao ar livre que serve gelados junto ao lago (onde vivem peixes e patos).

Parque infantil de aventura em Rosport

Nas margens do Sûre, na fronteira com a Alemanha, este parque tem um castelo de madeira completo com escorregas, baloiços de pneus e uma ponte de corda. Dispõe igualmente de muitos equipamentos de jogos aquáticos.

Parques infantis de Clemency

Se estiver no oeste, existem dois pequenos parques infantis encantadores em Clemency, um com um castelo de madeira e um escorrega, o outro com um sapo gigante e vários equipamentos de jogo.

A Brasserie Op der Gare Kënzeg, mesmo em frente a ambos os parques, é um bom local para almoçar.

Onde encontrar outros parques

Existem também excelentes parques infantis em Crauthem, Hesperange, Esch-sur-Alzette, Howald, Kockelsheuer, Remich e Wasserbillig.

Parque infantil em Galgebierg, perto de Esch-sur-Alzette © Créditos: Anouk Antony

Pode encontrar informações sobre parques infantis no Luxemburgo aqui, enquanto o SpillPlaz tem pormenores sobre todos os parques do Luxemburgo, se estiver à procura de algum local específico. Um mapa interativo também tem fotografias do equipamento para poder ver o que está disponível em cada parque infantil.

A Comuna do Luxemburgo publica um pdf que pode imprimir, com a lista de todos os parques dos bairros da cidade.

(Artigo publicado originalmente no Luxembourg Times e adaptado para o Contacto por Filipa Matias Pereira.)