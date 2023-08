Seis destinos em Portugal que merecem uma visita

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

A pensar no regresso a Portugal de grande parte da comunidade lusófona residente no Grão-Ducado, o Contacto compilou uma lista com alguns dos destinos, mais e menos conhecidos, que melhor combinam história, tradição e beleza natural no país.

1. Praia Fluvial de Santa Luzia

Localizada no centro do país, a meio caminho entre a vila de Pampilhosa da Serra e a Aldeia Histórica de Piódão, a barragem de Santa Luzia reflete uma incrível harmonia de paisagens distintas. As montanhas contrastam com as águas cristalinas desta albufeira no centro do país e oferecem todas as condições para belos mergulhos e piqueniques.

2. Aldeia Histórica de Monsanto

Monsanto é uma pequena aldeia na Beira Baixa, mais conhecida por ser a “Aldeia Mais Portuguesa de Portugal”, uma distinção que obteve aquando da participação numa emissão televisiva do século passado que procurou, entre dezenas de aldeias, encontrar aquela que encapsulasse melhor o espírito provincial do país. Esta competição, organizada pelo Ministério da Propaganda durante o Estado Novo, acabou por galardoar a pequena aldeia com o título e com o galo de prata que até hoje adorna o topo da igreja.

As formações rochosas impressionantes que rodeiam a aldeia, e que no passado protegiam os habitantes da aldeia raiana, servem hoje em dia como cenário para várias séries, como é o caso de “Game of Thrones” da HBO.

3. Parque Bacalhôa Buddha Eden

Em Bombarral, poderá encontrar o maior jardim oriental da Europa, o impressionante Bacalhôa Buddha Eden, administrado pela empresa vinícola da Bacalhôa, mas com muito mais a oferecer do que apenas vinho.

Bacalhôa Buddha Eden © Créditos: Reprodução | Bacalhôa Buddha Eden

Este jardim, adornado com centenas de esculturas e uma vegetação luxuriante, pretende homenagear a arte de Gandhara, um antigo reino indiano a norte do Paquistão desaparecido há centenas de anos. Por entre as várias estátuas budistas, o visitante terá ainda a oportunidade de se perder ao longo dos 35 hectares de jardins que homenageiam a Arte Moderna e a Arte Africana.

4. Parque Natural da Serra da Arrábida e Sesimbra

A sul de Lisboa encontra-se a Serra da Arrábida, uma sucessão de montanhas e vales que separam a cidade de Setúbal e a vila piscatória de Sesimbra. Desde o topo, torna-se possível apreciar as praias douradas da península de Troia e os lençóis de areia que a envolvem e a separam do rio Sado, onde a presença de golfinhos-roaz é comum.

Vista da serra da Arrábida. © Créditos: RUI MINDERICO/LUSA

Apanhe um ferry até Troia e visite a marina e o casino ou, se preferir, deixe-se envolver pela vegetação única da Serra e descubra o Convento da Arrábida onde, durante quatro séculos, habitavam os frades franciscanos.

Em Sesimbra, aproveite a praia do Ouro e almoce num dos muitos restaurantes espalhados pelo centro histórico da vila.

5. Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina

Continuando com destino a sul, encontramos o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, uma área única que abriga uma grande diversidade de habitat costeiros. Esta costa portuguesa tem a particularidade de ser marcada pelas estruturas rochosas milenares que mudam de cor e formato a cada à medida que vai percorrendo alguns quilómetros.

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina © Créditos: Reprodução | Visit Portugal

Em Porto Covo, vislumbre a ilha do Pessegueiro no horizonte e a paisagem que inspirou Rui Veloso.

6. As Grutas do Barlavento Algarvio

Partindo do Carvoeiro, no Barlavento Algarvio, comece o dia a visitar o Algar Seco. Estas formações rochosas calcárias, criadas pela erosão e pela força do mar, deram azo a verdadeiras piscinas naturais, grutas e aberturas que são autênticas varandas naturais com vista privilegiada para o oceano Atlântico.

Ao seguir o passadiço em direção a oeste encontrará a pitoresca vila do Carvoeiro, situada num enclave entre duas falésias e uma praia de areia dourada. O centro da vila oferece inúmeras possibilidades de alimentação e descanso.

Ler mais:

Como planear as suas férias com a inteligência artificial?

De seguida, dirija-se à praia de Benagil e embarque numa verdadeira aventura marítima que o levará a descobrir o que se encontra por debaixo das famosas falésias algarvias.