Quase 700 anos da Schueberfouer em imagens

A festa que se realiza no Grão-Ducado desde 1340 é insubstituível e foi em tempos muito mais do que uma feira popular.

Está oficialmente aberta a edição de 2023 da Schueberfouer. A decorrer de 23 de agosto a 11 de setembro, no Champ du Glacis, a maior feira popular do Luxemburgo carrega séculos de história. Mergulhámos nos arquivos do Luxemburger Wort e recuperámos algumas imagens do evento que se realiza desde 1340.

A segunda quinzena de agosto significa geralmente o início de três semanas de diversão e adrenalina na Schueberfouer. Frequentada por cerca de dois milhões de pessoas da Grande Região, está repleta de divertidas bancas de feira, carrosséis, montanhas-russas e iguarias gastronómicas.

E de onde vem a tradição? Tudo começou com um decreto datado de 20 de outubro de 1340, onde 'João, o Cego' (Jean l'Aveugle, em francês) - rei da Boémia (antiga região da Europa Central) e Conde do Luxemburgo - fundou a 'Schueberfouer' com a condição de que a feira começasse todos os anos na vigília da festa de São Bartolomeu, que se celebra a 24 de agosto. E esta ligação com a festa religiosa mantém-se até aos dias de hoje.

1 / 5 1979 © Créditos: Le Sibenaler/Photothéque de la ville de Luxembourg

2 / 5 Jogos recreativos em 1919

3 / 5

4 / 5 Visitantes numa das edições por volta do ano 1900

5 / 5 1919











Já o nome 'Schueberfouer' poderá ter várias origens. A mais certa é que a nomenclatura deriva do primeiro local da feira, o Schuedbuerg, atual plateau du Saint-Esprit onde fica a Cidade Judiciária. Outros acreditam que poderá estar ainda ligado a schober, palavra alemã que significa celeiro.

Localizada numa das mais importantes rotas comerciais europeias da época, a Schueberfouer nem sempre foi local de lazer, carrosséis e iguarias gastronómicas. Lá se faziam negócios à séria na agricultura, pecuária e artesanato, onde todos os anos afluíam comerciantes e empresários para trocas comerciais.

1 / 7 © Créditos: Teddy Jaans/Luxemburger Wort

2 / 7 1975 © Créditos: Pol Aschman/Photothèque de la ville de Luxembourg

3 / 7 1980 © Créditos: Le Sibenaler/Photothèque de la ville de Luxembourg

4 / 7 1990 © Créditos: Teddy Jaans/Luxemburger Wort

5 / 7 1983 © Créditos: Tessy Hansen

6 / 7 1970 © Créditos: Pol Aschman/Photothèque de la ville de Luxembourg

7 / 7 1990 © Créditos: Tessy Hansen















Foi assim pelo menos durante 450 anos até à Revolução Francesa de 1789. Anos mais tarde, em 1610, a feira mudou de local, para Limpertsberg, bem perto do sítio que ocupa nos dias de hoje. E foi só a partir do séc. XIII que se transformou numa feira recreativa, com concertos, danças, jogos e especialidades gastronómicas.

Um século mais tarde, em 1893, assentava no Champ du Glacis onde se realiza até à atualidade. Uma roda gigante e uma montanha-russa chegariam só no séc. XX para deleite dos participantes. E desde aí todos os anos novas atrações vão integrando o evento popular mais badalado do verão luxemburguês.

1 / 15 1990 © Créditos: Teddy Jaans/Luxemburger Wort/1980

2 / 15 © Créditos: Rene Weydert

3 / 15 1959 © Créditos: Paul Rouster

4 / 15 © Créditos: René Neuens

5 / 15 © Créditos: Tessy Hansen

6 / 15 1990 © Créditos: Teddy Jaans/Luxemburger Wort

7 / 15 1985 © Créditos: Tessy Hansen

8 / 15 1985 © Créditos: Tessy Hansen

9 / 15 1996 © Créditos: Henri Sibénaler

10 / 15 1977 © Créditos: Pol Aschman/Photothèque de la ville de Luxembourg

11 / 15 © Créditos: Tessy Hansen

12 / 15 1992

13 / 15 1981 © Créditos: Pol Aschman/Photothèque de la ville de Luxembourg

14 / 15 © Créditos: Henri Gehlen

15 / 15 © Créditos: Henri Gehlen