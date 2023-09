Príncipe Harry perde um penalti na televisão

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

O Príncipe Harry perdeu um penalti contra o ministro da Defesa alemão Boris Pistorius na abertura dos Jogos Invictus, uma competição internacional para soldados feridos, em Düsseldorf, na Alemanha Ocidental. O Duque de Sussex defrontou Boris Pistorius e dois atletas num segmento transmitido em direto pelo programa Die Aktuelle Sportstudio, da estação pública alemã ZDF, na noite de sábado.

Harry não conseguiu marcar, apesar de seis tentativas, enquanto Boris Pistorius, antigo Ministro do Desporto do estado da Baixa Saxónia, no norte da Alemanha, acertou em duas tentativas. A sessão decorreu no cenário do programa, com um ecrã quadrado com dois círculos pretos, nos quais os jogadores tinham de apontar para ganhar um ponto, a fazer de balizas.

Uma derrota retumbante

Apesar de ter prometido vestir uma camisola da Alemanha se perdesse os penáltis, Harry acabou por optar por um cachecol do clube Mainz, uma vez que não foram encontradas camisolas da Mannschaft no local. O príncipe vestiu o cachecol e sorriu perante os aplausos do público. O Mainz é o antigo clube do atual treinador do Liverpool, Jurgen Klopp.

Harry acabou por optar por um cachecol do clube Mainz © Créditos: ZDF

O programa teve lugar após a retumbante derrota da Alemanha por 4-1 contra o Japão. O Príncipe Harry brincou dizendo que podia "gerir a seleção nacional". O ministro respondeu que já tinha "problemas suficientes".