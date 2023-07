Porto é o destino mais procurado por quem voa a partir do Findel

A Invicta foi a cidade preferida dos passageiros que partiram do Aeroporto do Luxemburgo, segundo novos dados do Eurostat.

Entre janeiro e maio, cerca de 205.962 pessoas saíram do Findel com destino ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, fazendo desta a principal escolha dos passageiros com voos a partir do Luxemburgo, segundo novos dados apresentados pelo Eurostat na quarta-feira.

O pódio conta também com a capital portuguesa, que aparece em terceiro lugar, atrás de Londres, mas com quase metade dos viajantes do que o Porto (105.227).

Além do lugar conquistado pelas cidades portuguesas entre os grandes destinos turísticos europeus, estes números deverão abranger igualmente todos os imigrantes que regressam regularmente ao seu país natal e que têm nestes aeroportos os seus principais pontos de conexão.

O destaque de Londres no pódio dever-se-á, sobretudo, à importância que o setor das finanças e da banca têm no Luxemburgo e nas relações existentes entre empresas do Grão-Ducado e de Londres.

A tabela inclui, ainda, vários aeroportos de Itália, França e Espanha, sendo assinalável, nesta última, o caso de destinos como Palma de Maiorca ou Tenerife, cuja procura é primordialmente sazonal e foi aumentando com o final da primavera.