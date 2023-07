Os vencedores do concurso "Esplanada do ano 2023"

Mais de 10 mil leitores elegeram 12 esplanadas do Grão-Ducado. Sentar-se numa esplanada num dia solarengo, com uma brisa ligeira, enquanto aprecia uma bebida ou um prato delicioso é, por vezes, tudo o que precisa para descontrair. Descubra as mais belas esplanadas do país para usufruir destes momentos.

Este ano, os leitores do Luxemburger Wort, do Virgule, do Contacto e do Luxembourg Times tiveram mais uma vez a oportunidade de votar nas suas esplanadas preferidas no Grão-Ducado. Nas três categorias - "Bares e Cafés", "Lazer" e "Restaurantes" -, os leitores enviaram as suas sugestões numa primeira fase, de meados de abril a início de maio. Em seguida, na segunda fase, em junho, selecionaram os seus favoritos. A resposta foi positiva, com mais de 10 mil leitores a participarem na votação.

Cerimónia de entrega dos prémios em Bonnevoie

Na tarde de terça-feira, 25 de julho, os vencedores reuniram-se na Losch, em Bonnevoie, que foi um dos quatro patrocinadores: a Volkswagen Utilitaires Luxembourg, a Lëtzebuerger Privatwënzer, a Delta Cafés Luxembourg e a Actionwear. Na presença dos representantes dos patrocinadores e da Mediahuis Luxembourg, os 12 vencedores receberam o título "Esplanada do ano":

Luxemburger Wort

Bares e Cafés: Café beim Frank (Diekirch)

Lazer: Tiny Bar (Remich)

Restaurantes: Bistro Quai (Grevenmacher)

Virgule

Bares e Cafés: Um Plateau (Luxemburg)

Lazer: Hôtel-Restaurant de l‘Ecluse (Stadtbredimus)

Restaurantes: Koeppchen Bistro-Brasserie (Wormeldingen)

Contacto

Bares e Cafés: Urban Bar (Luxemburg)

Lazer: Boos Beach Club (Bridel)

Restaurantes: Op der Gare (Lintgen)

Luxembourg Times

Bares e Cafés: Mama Shelter Rooftop (Luxemburg)

Lazer: Nice Good Times Ice Cream (Luxemburg)

Restaurantes: Mesa Verde (Luxemburg)

Todos os representantes das esplanadas receberam um certificado oficial, bem como um autocolante através do qual os potenciais clientes podem reconhecer imediatamente a distinção quando entrarem no estabelecimento.

Dois prémios adicionais

A Volkswagen Utilitaires Luxembourg disponibilizou dois automóveis ID.Buzz durante um fim de semana. Após um rápido sorteio no local, o prémio foi atribuído à esplanada do Um Plateau. Os eleitores terão a oportunidade de testar o carro totalmente elétrico num futuro próximo.

Um dos 10 mil leitores que votou no concurso também recebeu um prémio. A feliz vencedora e um acompanhante à sua escolha vão passar um fim de semana na Hostellerie La Cheneaudière, na Alsácia, e o percurso será feito num carro elétrico.