Os melhores trilhos para correr no Luxemburgo

Para quem gosta de correr - ou quem está a começar - o Luxemburgo tem vários circuitos de corrida. Entre caminhos curtos ou mais longos, o que importa é ir. Também é possível a inscrição numa das corridas organizadas anualmente em diferentes locais do Luxemburgo.

Vale lembrar que a maioria das comunas com florestas nas proximidades têm percursos de corrida (alguns com equipamento de ginástica ao ar livre ou de exercício ao estilo da floresta). Basta procurar o símbolo da pessoa que corre.

Estes são alguns exemplos de circuitos que vale a pena conhecer.

Circuito de 10 km "Runseeing"

Comece no Independent Cafe, junto à residência da Embaixada Britânica, e dirija-se à ponte Adolphe, onde o percurso passa pelos caminhos dos rios Petrusse e Alzette. Teste a resistência na subida íngreme de Pfaffenthal. O percurso termina com uma corrida junto ao Palácio Grão-Ducal, antes de regressar à ponte.

O percurso foi criado pela FatBetty.Run, que organiza corridas às quintas-feiras à noite, às 18h45. Consulte as datas, os horários e a duração da corrida (5 ou 10 km) aqui.

Bambësch

Para quem deseja tranquilidade perto do centro da cidade, existem vários trilhos em Bambësch, que variam entre 4,6 e 7,5 km. O trilho de 5,5 km tem 18 desafios diferentes, incluindo o levantamento de troncos. Quem deseja companhia, o InterNations Running Group encontra-se frequentemente para correr em Bambësch às terças-feiras, às 19h00.

Trilho Ënneschte Bësch (perto de Bertrange)

É um percurso curto (4,4 km) através da floresta e com equipamento de fitness no caminho, que pode estar enlameado quando chove muito. Pormenores sobre o percurso aqui.

Trilho Schläifmillen (Bonnevoie)

Com pouco menos de 3 km, este trilho com 18 estações de exercício é uma boa opção se estiver a iniciar um novo regime de fitness. Pode ser alcançado através da linha de autocarro 5 e começa perto das hortas e do clube de ténis na rue Anatole France. Desce em direção a Gantesbeensmillen, antes de seguir o rio Alzette para a Schläifmillen, e depois uma escadaria até ao ponto de partida. O mapa do percurso pode ser consultado aqui.

Trilho urbana DKV

Este trilho, que abrange os locais menos conhecidos da Cidade do Luxemburgo, percorre escadas e bosques ao longo de 18 km e é ainda palco de uma corrida anual, em abril. Existem diferentes versões, incluindo os Traços de Vauban (12,4 km), os Passos de Melusine (18 km), o Trilho dos Fortes (27 km) e o GranDucale (34 km) que leva a Hesperange. Os trilhos podem ser percorridos a pé ou a correr.

Trilho na floresta de Härebësch (Koerich/Septfontaines)

A oeste, entre Koerich e Septfontaines, situa-se Härebësch, uma floresta tranquila e isolada. A corrida inclui algumas subidas curtas e íngremes ao longo dos seus 7,9 km, mas é possível ter a oportunidade de avistar alguma vida selvagem. Pode saber mais sobre o trilho aqui. Existe um trilho de corrida mais curto, com 2,9 km, atrás da aldeia de Koerich, nas florestas perto do campo de futebol.

Mullerthal Ultra Trail

É um desafio de uma corrida de 112 km. Há um trilho anual em setembro, mas é possível fazer os circuitos durante todo o ano e percorrer a natureza espetacular, cavernas e desfiladeiros estreitos repletos de impressionantes formações rochosas. Vale a pena começar as corridas em Herringermillen ou Echternach.

Trilho de Titelberg (Pétange)

Existem versões de 2,8 km e 4,3 km, incluindo 10 estações de fitness e 28 painéis informativos sobre os exercícios que se pode fazer em cada estação. Ideal para principiantes ou para quem está a recuperar a forma.

Existem inúmeros percursos de corrida no Luxemburgo e, infelizmente, só podemos apresentar alguns. Encontrará mais percursos listados em Great Runs e Runner Click, escritos e testados por Kristy Thibodeau. Komoot também apresenta uma lista de 20 percursos de corrida no Luxemburgo, com mapas e pormenores sobre o comprimento e a elevação.

(Artigo original publicado no Luxembourg Times e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso.)