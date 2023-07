Os melhores sítios para fazer um piquenique

No Luxemburgo, há várias opções para desfrutar da natureza com petiscos e boa companhia. Deixamos algumas sugestões.

Se não tem um jardim e quer desfrutar de momentos na natureza, aqui está uma lista de locais de piquenique deliciosos. Há opções para todos os gostos e feitios, sejam residentes mais citadinos, amantes da floresta ou adeptos de praia.

Os organizadores de piqueniques devem ser responsáveis e levar o seu lixo para casa ou deitá-lo fora de forma sensata.

Parque de Mondorf-les-Bains

Quer fazer um piquenique num quadro impressionista? Então experimente o parque de 42 hectares da propriedade do Mondorf Spa, apreciado por residentes do Luxemburgo há mais de 160 anos. Os seus magníficos arranjos florais e jardins bem cuidados, repletos de pontes e lagos, fazem dele o local ideal para um piquenique tranquilo. Há também um parque infantil, um jardim pedagógico de ervas aromáticas e um laranjal. Pode terminar o dia com um tratamento relaxante no spa, passar uma tarde na piscina ou assistir às projeções de cinema no Ciné Waasserhaus.

Dreps, entre Mamer e Kopstal

Na estrada entre Mamer e Kopstal, está Dreps, uma agradável área arborizada nas margens do rio Mamer, que oferece locais com sombra para piqueniques ou churrascos. Pode alugar a área para churrascos utilizando este formulário, ou simplesmente aparecer e encontrar um bom local para piqueniques. As águas são pouco profundas, pelo que as crianças podem chapinhar ou tentar apanhar peixes com redes de pesca. Existem alguns trilhos encantadores na zona se precisar de abrir o apetite, incluindo uma caminhada circular de 7,7 km.

Mullerthal

Quando o calor for demasiado, dirija-se ao Mullerthal e encontre um local para piqueniques à sombra e isolado na região da "Pequena Suíça".

Se não gostar de multidões, pode utilizar este site para encontrar áreas privadas para piqueniques e churrascos e, depois, visitar os castelos de Beaufort ou Larochette, ou percorrer a pé ou de bicicleta um dos muitos circuitos da região.

Rollingen e Buschdorf

Estacione o seu carro junto à igreja de Rollingen e siga o percurso pedestre circular de 6,1 km, que vai dar ao Sentier de l'Alzette até chegar à floresta de Rollengerbaach, no fundo do vale. Encontrará aí um belo local de piquenique à sombra, junto ao rio (é possível conduzir e estacionar nas proximidades). Depois do almoço, pode subir as colinas de Laangebësch e Buusserbësch, passando pela floresta com deslumbrantes vistas sobre o vale, antes de regressar a Rollingen.

Também pode optar por um passeio circular de 8,3 km em Buschdorf, que sobe rapidamente a colina Helperknapp até uma pequena capela e uma estátua em honra de São Willibrord. De origem galo-romana, foi também um local de peregrinação na Idade Média. Hoje em dia, pode admirar a vista e sentar-se numa mesa de piquenique nos terrenos da capela.

Praia perto da Maison de la Forêt (Rio Sûre)

As praias perto de Insenborn e do Parque Natural de Sûre são ótimos locais para colocar uma manta de piquenique ou dar um mergulho, mas podem ficar muito movimentadas no verão. Se preferir afastar-se do rebuliço, estacione no Kostenloser Parkplatz e passeie pelo caminho arborizado, passando pela plataforma de observação Burfelt, até à Maison de la Forêt. Mais à frente, depois das esculturas de madeira, há uma bela e longa praia de cascalho com um cais e as convidativas águas do Esch-Sauer (rio Sûre). Se tiver um caiaque ou um bote, pode remar até ao lado oposto e explorar. Existem instalações sanitárias perto da Maison.

Lagos de Remerschen

Os lagos de Remerschen são um ótimo destino, a apenas 30 minutos da cidade. A entrada custa 5 euros (as crianças com menos de 9 anos têm entrada gratuita) e os horários de abertura podem ser consultados aqui.

Encontrará uma praia de pedrinhas e areia, mas traga um guarda-sol, pois não há muita sombra. Existem dois lagos, um com uma profundidade inferior a 1m, ideal para crianças pequenas, enquanto o outro lago tem uma profundidade de 6m. Também pode trazer comida para fazer um piquenique, embora os churrascos sejam estritamente proibidos e os cães não sejam permitidos.

Nas proximidades da capital

Se não quiser ir muito longe para fazer um piquenique, experimente os jardins em frente ao centro desportivo e cultural d'Coque, em Kirchberg. No verão, há um campo de boule gratuito e pode abastecer-se de bebidas para piqueniques, e de refeições pré-feitas, no Kyosk (consulte o site para saber os horários de abertura). Pode dar um passeio no jardim botânico para examinar as várias centenas de espécies de plantas ou fazer uma visita rápida às esculturas de Kirchberg.

Já o Park Pescatore oferece um local agradável com bancos junto às fontes (entretenimento para as crianças) e zonas de sombra sob árvores grandes. Pode apanhar o elevador até Clausen para passear pelas ruas históricas e ao longo do rio.

Na cidade, os jardins da Villa Vauban estão abertos quase todos os dias e proporcionam um ambiente calmo e sem ruído para apanhar alguns raios de sol numa manta de piquenique. Pode combinar este plano com uma visita à galeria e as crianças podem tirar partido dos jogos aquáticos no Parque dos Piratas, nas proximidades.

Parque de Kockelsheuer

E se pudesse fazer um piquenique no ginásio? Não um ginásio qualquer, mas o ginásio ao ar livre que se encontra junto ao P+R Kockelsheuer.

Os adultos podem fazer exercício e as crianças podem brincar no parque adjacente. Depois, podem visitar os animais na Maison de la Nature, dar um passeio a pé ou de bicicleta nos bosques próximos ou nos lagos e utilizar um dos locais para churrascos ou mesas de piquenique para terminar o dia com uma refeição ao ar livre.

(Artigo originalmente publicado no Luxembourg Times e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)