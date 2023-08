Os locais preferidos pelos residentes do Luxemburgo para férias

Share this with email

A maioria dos residentes do Luxemburgo escolhe as cidades como destino principal das suas viagens de férias. Em 2022, 50% optou, pelo menos em parte, por cenários urbanos para aproveitar os seus dias de descanso, segundo o Statec.

A tendência já vem de 2019, antes da pandemia. Nessa altura, as cidades reuniam 53% das preferências, mais um pouco que no último ano. A percentagem de 3% que as cidades "perderam" em 2022 foi a mesma que os locais no litoral ganharam nos últimos quatro anos. Segundo o relatório do instituto de estatísticas luxemburguês, que analisa os números mais recentes do turismo do país, 33% escolheram cenários à beira-mar, em 2022, contra 30%, em 2019.

O campo continuou a ser a terceira opção mais escolhida, mas foi a que registou uma maior subida: em 2022, os locais campestres foram uma opção de férias em 25% dos casos, enquanto em 2019 essa percentagem se fixou nos 21%.

As montanhas foram um destino menos frequentemente, acolhendo 13% das preferências, ao passo que as zonas de lagos não foram além dos 6%. Ainda assim, cada uma destas opções subiu 1% por comparação com 2019.

Relaxar é a atividade preferida em férias

Relaxar foi a atividade preferida de 68% dos residentes do Luxemburgo nas viagens de lazer realizadas em 2022, fosse para gozar férias ou visitar familiares e amigos.

Para 45%, as férias de lazer serviram também para socializar e conviver: destes, 45% afirmaram que aproveitaram as férias para passar tempo com os familiares que viajam com eles (45%) ou para visitar outros familiares (41%).

Em comparação com 2019, o ano passado registou um aumento na proporção de atividades praticadas por motivos de lazer. As desportivas, onde se incluem passeios a pé, caminhadas, ciclismo ou desportos de praia, tiveram uma subida de 10%, seguindo-se as idas a um parque de diversões (7%), às compras (4%) e a um espetáculo (2%).

No total, o desporto teve um peso de 30% nas atividades praticadas em férias ou viagens de lazer. Já as visitas culturais mantiveram-se estáveis, registando 31% das preferências.

Em 2022, os residentes do Luxemburgo realizaram três milhões de viagens. As viagens de lazer (férias ou visitas a familiares e amigos) corresponderam a 89%, enquanto as de negócios tiveram um peso de 11%.

As viagens de férias constituem a grande maioria das viagens (53%). Mas, num país com uma elevada taxa de imigração, como salienta o Statec, as visitas familiares e de amigos representam uma fatia "muito importante", correspondente a 32%.

Mais de 90% (93%) das viagens realizaram-se na Europa, com a França a liderar os principais destinos (22%). Portugal é o quarto, com a mesma percentagem da Itália: 8%.

Verão é a época preferida para tirar férias

As viagens de lazer realizam-se ao longo de todo o ano, com um pico durante as férias de verão. A interrupção das atividades letivas, os fins de semana prolongados de maio, junho e novembro e as festas de fim de ano, como o Natal e o Ano Novo, permitem aos residentes programar roteiros para esses períodos de descanso.

Por outro lado, as oportunidades de viajar não são iguais para todos, havendo grandes disparidades nas práticas turísticas entre a população residente, sobretudo devido ao rendimento e à idade: 17% da população não fez qualquer viagem de lazer em 2022, conclui o Statec.