Onde aprender luxemburguês

Seja para se integrar melhor ou ajudar as crianças com os trabalhos da escola, esta é a altura ideal para se inscrever num curso da língua.

Se, tal como muitos residentes estrangeiros, está a pensar fazer o teste Sproochentest, o exame requerido para aceder à nacionalidade luxemburguesa, ou se simplesmente quer comunicar com os seus amigos e vizinhos, integrar-se melhor e apoiar os seus filhos enquanto frequentam o sistema educativo local, existem muitas opções para aprender luxemburguês.

O Governo, as organizações sem fins lucrativos, as comunas e as escolas, bem como as empresas privadas e os explicadores, estão prontos a ajudá-lo a ir além do "Moien".

Contrato com Governo oferece descontos

Os residentes estrangeiros com mais de 16 anos podem assinar um Contrato de Acolhimento e Integração (CAI) com o Ministério da Família, Integração e Grande Região, que lhes dá direito a uma tarifa reduzida nos cursos de línguas, a cursos gratuitos de educação para a cidadania e a um dia de orientação para ajudar à integração.

Embora o CAI não ofereça ele próprio cursos de línguas, pode utilizar os seus descontos em vários locais, incluindo o Instituto Nacional de Línguas (INL), algumas associações sem fins lucrativos, comunas e escolas. Pode fazer uma marcação online e obter mais informações sobre o CAI aqui.

Para além disso, pode frequentar um curso gratuito de Educação para a Cidadania, que fornece informações sobre as instituições luxemburguesas e as condições básicas da vida nas comunas. O curso tem uma duração mínima de seis horas e está dividido em várias sessões. É ministrado em alemão, inglês, francês, luxemburguês e português.

Pelo menos duas vezes por ano, realizam-se Jornadas de Orientação gratuitas, onde pode informar-se sobre as formalidades administrativas e as iniciativas de cidadania, obter orientação e conselhos sobre o acesso aos serviços públicos e assistir a apresentações feitas por representantes dos setores público e privado.

O CAI tem uma duração de dois anos, mas se não atingir o nível linguístico necessário para a nacionalidade ou se não concluir os cursos de cidadania, pode celebrar um novo contrato.

Se pretende realizar o Sproochentest, precisará de ter um nível A2 na expressão oral e B2 para compreensão oral.

O INL tem vários cursos na Glacis (Limpertsberg), em Mersch e Belval, para os vários níveis de luxemburguês, e especialmente pensados para preparar os estudantes para o teste de acesso à nacionalidade. Pode ver exemplos do exame aqui e procurar as próximas datas em que se realiza neste calendário.

Em 2022, o INL lançou uma nova plataforma gratuita que oferece conteúdos A1 e A2, que passarão gradualmente do nível de iniciação ao nível avançado C1. Está disponível em inglês, francês, alemão, português e luxemburguês, e os conteúdos incluem gramática, vocabulário e pronúncia, bem como módulos que irão eventualmente refletir os populares livros Schwätzt Dir Lëtzebuergesch do INL num formato digital.

Organizações sem fins lucrativos

Se o seu orçamento for apertado, as organizações sem fins lucrativos - e algumas comunas e escolas - oferecem cursos intensivos com aulas semanais. Algumas funcionam em conjunto com o CAI e têm desconto.

Sítios para se inscrever num curso

Comuna do Luxemburgo (Bonnevoie, Gare, Cents, Hollerich)

Associação Amizade Cabo-verdiana

Maison d'Afrique

Luxembourg Accueil Information

Training Centre Lucien Huss asbl. As aulas decorrem online e presencialmente.

A ASTI disponibiliza o Ma'an!, um programa que ajuda a aprender francês ou luxemburguês a partir de idiomas como o árabe, persa e tigrínia.

Noutros pontos do Luxemburgo

A Landakademie tem cursos tem várias cidades e aldeias do país – pode encontrar a lista completa aqui.

MEC asbl (Echternach).

Training Centre Lucien Huss asbl (Esch-sur-Alzette e Wiltz).

CNFPC (Esch-sur-Alzette e Ettelbruck).

Moien asbl (via Zoom ou presencialmente).

A Lifelong Learning tem vários cursos em diferentes pontos do Luxemburgo.

Comunas

A maior parte das comunas oferece cursos de luxemburguês, mas, consoante a sua dimensão, algumas não os ministram no seu território. Em vez disso, podem disponibilizar lugares numa comuna vizinha ou numa organização sem fins lucrativos.

Algumas das comunas que oferecem cursos de línguas a nível local são: Bascharage, Bertrange, Dippach, Differdange, Esch-sur-Alzette, Kehlen, Kopstal, Kayl, Cidade do Luxemburgo (Bonnevoie, Gare, Cents, Hollerich), Strassen e Walferdange.

Escolas

As seguintes escolas têm aulas de luxemburguês para adultos em regime pós-laboral:

Lycée Classique de Diekirch

Lycée Technique d’Ettelbrück

Maacher Lycée

Instituições privadas, explicadores

Se pretende um ensino personalizado ou intensivo, ou alguém especializado na preparação do teste de acesso à nacionalidade, talvez seja melhor procurar um professor particular. Abaixo estão listadas várias opções:

Babbelschoul

Berlitz Language Centre

Inlingua

Languages.lu

Prolingua

Letz'Pass the Sproochentest (grupos pequenos com o objetivo de passar no Sproochentest)

Aprender e praticar gratuitamente

Se só precisa de aprender o básico, pode experimentar este curso online da Quattropole, em parceria com a Universidade do Luxemburgo e o Ministério da Educação.

Também pode aprender através de jogos com a aplicação BattaKlang e descarregar a aplicação Aurelux, altamente recomendada (Aurélie Wagener também dá aulas).

(Artigo originalmente publicado no Luxembourg Times e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)