Momento de ternura. Chalon de Thé realiza último desejo de doente terminal que adora gatos

Amandine tem uma doença terminal e a sua vontade era passar umas horas rodeada dos seus animais favoritos. O café do Grão-Ducado que alberga 14 gatos realizou o pedido na semana passada.

Amandine, uma mulher de 31 anos que sofre de uma doença terminal, tinha um último desejo: passar algumas horas rodeada de gatos no Luxemburgo.

Este desejo chegou aos ouvidos de Mehdi Mimèche, gerente do Chalon de Thé Luxembourg, um bar de gatos, que não lhe ficou indiferente. No Facebook, Mehdi partilhou imagens do dia em que abriu o espaço apenas para Amandine poder desfrutar deste momento com os seus animais de eleição.

Ao jornal Virgule, o gerente contou como tudo se desenrolou. “Karen, uma paramédica que trabalha na associação Ambulanz Wonsch e que realiza os sonhos das pessoas com doenças terminais, veio ao espaço no último sábado para nos falar de Amandine. Perguntou-nos se seria possível entrar com uma maca e, como já recebemos pessoas em cadeiras de rodas, não vi problema. Uma hora depois, perguntou-nos se seria possível vir logo na segunda-feira”, lembra Mehdi.

Amandine sofre de uma doença grave e incurável, a esclerodermia, e está em fim de vida. Apesar de segunda ser o dia de descanso do pessoal, o gerente percebeu que precisava de abrir uma exceção. "Ficou muito claro que eu faria todo o possível para tornar este sonho uma realidade."

A visita aconteceu à hora de almoço e Mehdi recorda que se impressionou com a paciente. "Fiquei logo impressionado com a lucidez de Amandine. O seu conhecimento sobre gatos surpreendeu-me. Tivemos um verdadeiro momento de troca em torno do nosso amor comum pelos gatos”, disse.

A cura dos gatos

O Chalon de Thé Luxembourg quer ser uma ferramenta de “inovação social”, escreveu o gerente na publicação. “O nosso desejo é criar laços sociais. Recebemos no nosso estabelecimento muitas pessoas que sofrem de solidão, mas também pessoas com autismo que vêm acompanhadas dos seus educadores, crianças e muitos idosos que vivem em lares".

Mehdi explicou ao Virgule que já tinham proporcionado alguns momentos particulares semelhantes ao de Amandine. “Já fazemos isso, mas acho importante que as pessoas saibam que é possível e que pode fazer muito bem. A “terapia do ronronar”, que consiste em aproveitar o ronronar dos gatos para acalmar e relaxar, reduz em 40% o risco de doenças cardiovasculares. Há um verdadeiro benefício terapêutico por trás de tudo isto e só pedimos para que essa onda de felicidade cresça”, insistiu.

14 gatos

O Chalon de Thé de Luxembourg abriu pela primeira vez na rue des Capucins, em 2019, antes de se mudar para a rue Glesener, 5, em setembro de 2022. “Ainda não faz um ano. De certa forma, ainda estamos em período de lançamento”, explica Mehdi, que tem ainda outro espaço semelhante em Metz. "Também tentámos uma experiência no Dubai, mas não funcionou como eu esperava, por isso decidimos concentrar-nos no Luxemburgo", disse.

Apesar do conceito original e atrativo, a inflação também bateu à porta do Chalon de Thé. “Sem falar que temos custos fixos que os cafés tradicionais não têm: cuidados veterinários, alimentação de qualidade, brinquedos, etc. Estamos, portanto, abertos a qualquer tipo de ajuda, seja financeira ou humana através de voluntários”, avisa Mehdi.

No total, são 14 gatos a passear pelo café e a fazer as delícias de quem está disponível para umas carícias enquanto bebé café.