Mais de 5000 já se perderam no Labirinto de milho em Lintgen 

É a grande atração deste verão no Luxemburgo, no cantão de Mersch, com recordes de visitantes no primeiro mês. Até 17 de setembro.

São quase 20 mil metros quadrados, equivalentes a dois campos de futebol de trilhos e trilhos na plantação de milho recheados de surpresas. É assim o gigante labirinto de milho em Lintgen, no cantão de Mersch, que já se tornou a grande atração deste verão, no Luxemburgo.

Só no primeiro mês, mais de 5000 pessoas já visitaram esta diversão original e se divertiram, perdendo-se no labirinto. O número de visitantes foi avançado pelo jornal Le Quotidien e confirma o grande sucesso desta atração criada por um grupo de jovens agricultores do Landjugend Zenter.

48 trilhos e prémios

Ao todo existem 48 caminhos para se perder no gigante labirinto, que depois do êxito do verão passado, volta a abrir portas em Lintgen, diariamente e sempre quando as condições meteorológicas o permitem.

No início da diversão cada participante recebe um mapa onde poderá encontrar cinco selos ao longo dos 20 metros quadrados do labirinto.

E há prémios para os exploradores vencedores. Quem conseguir descobrir os cinco selos fica habilitado a ganhar um dos três grandes prémios, entre os quais um trampolim no valor de 1.000 euros”, explicou ao Virgule Christian Zimmer, presidente da associação dos jovens agricultores, responsáveis pelo projeto.

Ao longo deste divertido labirinto, há também painéis didáticos ao longo do percurso com informações sobre a atividade agrícola do Luxemburgo.

Preços e atividades

Esta atração destinada a miúdos e graúdos estará aberta diariamente até ao dia 17 de setembro. Se ainda não se perdeu nos curiosos trilhos de milho, não perca a oportunidade. Para aqueles que gostam de maiores emoções, saiba que pode visitar o labirinto, mesmo de noite.

Além do percurso, há ainda um museu interativo com visitas guiadas e diversas atividades aos sábados à tarde.

A entrada é grátis até aos três anos de idade. As crianças a partir dos quatro anos e os adultos pagam entre cinco a sete euros para a visita ao labirinto. Os preços sobem para entre 10 e 14 euros se o bilhete incluir a visita guiada ao museu.

Diversão familiar

Como esta é uma diversão também destinada à família, há pacotes familiares para dois adultos e três crianças a 22 euros, com cada criança suplementar a pagar três euros.

Todas as informações sobre o labirinto de milho, compra de bilhetes, acessos e transportes públicos podem ser consultadas na página oficial desta atração. Clique aqui.