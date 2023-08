Madonna celebra aniversário em Lisboa

A "rainha da pop" comemora o seu 65.º aniversário esta quarta-feira. Já no dia 11, a festa do filho Rocco foi numa casa de fado. Veja as fotos.

Lisboa continua a ser um dos locais preferidos de Madonna, onde residiu com os filhos entre 2017 e 2020. Esta semana, a artista norte-americana e a sua prole regressaram à capital portuguesa para festejar o seu aniversário e o do seu filho Rocco, como divulgou na sua conta do Instagram.

Madonna assinala esta quarta-feira o seu 65.º aniversário, mas até ao momento ainda se desconhece onde realizará a festa. Já os 23 anos de Rocco, fruto do casamento com o realizador britânico Guy Ritchie, foram celebrados numa casa de fado, em Alfama, Lisboa, segundo o Observador.

A guitarra portuguesa foi a decoração eleita para o bolo de aniversário do filho, com a inscrição “Parabéns Rocco”, como mostra Madonna nas stories do Instagram, onde publicou também fotos suas e dos amigos nas ruas do Bairro Alto.

A cantora e os filhos ficarão em Lisboa até ao final da semana e estão alojados numa luxuosa suíte do Hotel Pestana Palace, avançou Adriano Silva Martins, cronista da CMTV, citado pelo Expresso. Madonna publicou igualmente imagens das suas quatro filhas na suíte do famoso hotel.

Madonna foi uma das primeiras celebridades a descobrir a Comporta e a costa alentejana.

“Aterrou com cerca de 30 amigos vindos de todo o mundo, num avião normal porque ela é uma ambientalista, abdicou do seu avião privado há uns anos”, adiantou o cronista.

Susto com doença

Em junho, Madonna contraiu uma grave infeção bacteriana que obrigou ao seu internamento hospitalar, e a adiar o início da sua digressão mundial “The Celebration Tour”, para celebrar os 40 anos de carreira, e que passará por Lisboa. A artista vai realizar dois concertos, a 6 e 7 de novembro, no Altice Arena, sendo que o primeiro dia já está esgotado.

"O amor da família e dos amigos é o melhor remédio", escreveu a artista numa mensagem nas redes sociais, um mês após ter deixado o hospital, onde declara o seu amor aos seis filhos. "Quando estive mal, os meus filhos estiveram comigo e realmente para mim. Vi um lado deles que nunca tinha visto. Fez toda a diferença".

Além de Rocco, a artista é mãe de Lourdes Maria, de 26 anos, fruto da relação com Carlos León, David, de 17, Mercy, de 16, e as gémeas Esther e Stella, de dez.