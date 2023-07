Já comprou a viagem para Portugal? As diferenças de preços de autocarro e avião

O Contacto fez a simulação de preços para as próximas semanas para percursos via terrestre e aérea.

Com o final de julho à porta, chega a altura de muitos imigrantes regressarem a casa e matarem saudades da família e dos amigos. Com os preços das viagens a subirem de forma global, por conta do atual contexto geopolítico e económico, o Contacto quis comparar os preços entre os bilhetes de avião (de e para Lisboa) e de autocarro, recorrendo para isso a uma plataforma de viagens aéreas e ao Flixbus como referência para os autocarros.

Veja as diferenças entre as tarifas para os dois meios de transporte abaixo:

Avião

Datas Preço (ida + volta) Companhia aérea (ida / volta) 4 a 7 de agosto 275 euros Ryanair 11 a 14 de agosto 340 euros EasyJet / Ryanair 18 a 25 de agosto 299 euros Ryanair / EasyJet 31 de agosto a 3 de setembro 355 euros TAP

Autocarro