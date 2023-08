Há uma nova marca de maquilhagem a chegar ao Luxemburgo

Share this with email

Até agora, quem quisesse comprar os produtos da Kiko Milano tinha de passar a fronteira para ir às lojas de Mont-Saint-Martin ou Thionville, em França, ou de Liège, na Bélgica. A popular marca italiana vai chegar ao Grão-Ducado em novembro, no centro comercial da Cloche d'Or, avançou esta quinta-feira a Paperjam.

Segundo aquela revista, a Kiko ocupará um espaço de 125m2 no primeiro andar do centro comercial e será explorada pela Retailux, empresa detida por Sébastien Baulin, diretor da marca no Benelux e, agora, detentor do franchise no Grão-Ducado.

Além dos produtos de cosmética e de maquilhagem, a primeira loja da Kiko Milano deverá contar com um serviço de beleza premium prestado por uma equipa de quatro maquilhadoras.

"Como em Itália, a Kiko quer tornar-se a principal marca de maquilhagem no mercado luxemburguês", declarou Sébastien Baulin à Paperjam, revelando que estão previstos, no total, "seis a sete pontos de venda em todo o Grão-Ducado".

Depois da Cloche d'Or em novembro, a Kiko deverá abrir no Kirchberg Shopping Center em dezembro e no Belval Plaza no início de 2024.

A Kiko Milano tem mais de mil lojas em todo o mundo, incluindo Portugal, mas até agora apenas tinha 28 lojas no Benelux.