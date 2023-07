Há um labirinto de milho gigante à sua espera em Lintgen

Inaugurado no início do mês, este espaço já acolheu centenas de pessoas. Uma atividade lúdica e acessível para toda a família.

Em tempo de crise, muitas famílias veem-se obrigadas a suspender viagens ou planos maiores para o verão por falta de orçamento. Mas, no Grão-Ducado, há várias atividades indicadas para miúdos e graúdos e para todos os bolsos.

É o caso do gigante labirinto de milho que, por estes dias, é ponto de romaria em Lintgen, no cantão de Mersch, no centro do Luxemburgo. A cerca de 20 minutos de carro ou 40 minutos de transportes públicos da capital, o espaço fica a dois passos da estação de autocarro e estende-se ao longo do trilho lateral de uma ciclovia.

Com uma superfície de quase 20.000 m2, ou seja, o equivalente a dois campos de futebol, o labirinto é o resultado de um projeto de jovens agricultores do Landjugend Zenter. Ao Virgule, o presidente da associação explicou que a ideia surgiu entre os 16 membros do comité há algum tempo. "Temos o know-how, por isso é preciso aproveitá-lo", declarou Christian Zimmer.

Além da paisagem propriamente dita, o labirinto tem uma vertente lúdica. Cada participante recebe um mapa com os pontos onde deve encontrar cinco selos, espalhados por toda a extensão do labirinto. "Se conseguir, terá a oportunidade de ganhar um dos três grandes prémios, entre os quais um trampolim no valor de 1.000 euros", explicou o responsável.

Bilhetes custam entre quatro e seis euros

Adicionalmente, há painéis didáticos instalados em diferentes partes do labirinto para que todos possam aprender mais sobre a agricultura no Luxemburgo. A visita dura entre uma a duas horas e pode ser feita sete dias por semana, a qualquer hora. "Já tivemos aventureiros noturnos", contou Christian Zimmer. Segundo o presidente, está igualmente prevista a instalação de colmeias.

A forma do labirinto, apenas percetível vista do céu, recriou as fronteiras do Grão-Ducado através de um traçado do percurso feito a computador. "Os vários pontos GPS foram marcados para que a rota fosse delineada com precisão." O milho foi plantado no início de maio.

A entrada custa entre quatro e seis euros para crianças dos 4 aos 18 anos e adultos, respetivamente. Há, também, um pacote familiar por 22 euros para dois adultos e três crianças, sendo que cada criança suplementar paga 3 euros. As crianças com menos de quatro anos não pagam bilhete.

O labirinto deverá ficar acessível até meados de setembro. "Tudo dependerá da meteorologia e da evolução do milho", conclui Christian Zimmer.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)