Grand Est Mondial Air Ballon pretende atrair uma multidão

O mundialmente famoso Grand Est Mondial Air Ballon (GEMAB), que oferece uma experiência única na Grande Région a cada dois anos, está de volta este ano para realizar um espetáculo visual sem paralelo, após uma edição de 2021 sem brilho devido a medidas de saúde e mau tempo.

Este verão, 3.000 pilotos e membros da tripulação participarão, juntamente com mais de 200 empresas parceiras, autoridades locais e instituições. O programa inclui dois voos diários durante dez dias, bem como primeiros voos para os mais aventureiros, a 270 euros por pessoa para uma experiência de duas horas, incluindo uma no ar, com uma tripulação profissional.

Pouco mais de 800 primeiros voos já reservados

O número atual de reservas é um bom augúrio para 2023, com mais de 800 primeiros voos já reservados. Basile dos Santos, responsável pela comunicação do evento, salienta que "este número, que poderá aumentar ainda mais, uma vez que os baptismos também podem ser reservados no local, já está ao nível da edição de 2019!"

2019 foi um ano recorde para o GEMAB, com céu limpo e azul quase todos os dias, permitindo 15 voos, contra uma média de 11. 500 000 visitantes e mais de sessenta países estiveram também representados entre as tripulações dos balões.

Para a edição deste ano, a equipa que está ao leme está preparada para fazer face a qualquer afluxo importante de pessoas, a fim de garantir que o espetáculo decorra da forma mais segura possível.

Como sempre, o espetáculo é gratuito e quatro aldeias estão atualmente a ser preparadas no aeródromo de Chambley, perto da zona de descolagem, para acolher milhares de pessoas. Três aldeias principais de lonas e hangares, denominadas BallonVille piloto, público e parceiro, e uma quarta dedicada exclusivamente à organização.

Um orçamento de 3 milhões de euros para mais de 30 milhões de euros de efeitos económicos

"O GEMAB representa um orçamento de três milhões de euros, gerando mais de trinta milhões de euros em efeitos económicos. E com razão: para além do ballet aéreo pelo qual é conhecido, o GEMAB oferece uma série de outras actividades, tanto no ar como em terra.

O programa inclui uma visita ao museu aéreo e ao museu de fotografia aérea, conferências sobre balões de ar quente e balões de gás, a aldeia de desportos terrestres e voos de mini-balão. Para os céus, também é possível voar num helicóptero, num avião, num planador ou num parapente.

Este artigo foi inicialmente publicado em www.virgule.lu