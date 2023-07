Festival obriga a mudanças no trânsito e transportes públicos da capital

O Blues’n Jazz Rallye está de regresso à cidade. Saiba quais são as alterações previstas para sábado e quais as alternativas.

No próximo sábado, 15 de julho, a capital volta a receber os sons do jazz e do blues. O festival Blues’n Jazz Rallye, um dos pontos altos do calendário cultural de verão da cidade do Luxemburgo, está de regresso e promete juntar novamente milhares de pessoas, que anualmente se desclocam ao centro e aos bairros de Pfaffenthal, Clausen e Grund para usufruírem destes espetáculos musicais.

Para que o festival não se transforme num pesadelo, a câmara municipal recomenda que o público que pretenda assistir aos concertos opte, preferencialmente, pelos transportes públicos, incluindo os serviços inter-regionais "Nightbus" (City Night Bus) e o serviço especial de transporte "linha 50 - Blues'n Jazz Rallye".

Autocarros

No que respeita ao serviço de autocarros na cidade, haverá algumas mudanças nas rotas da AVL, nomeadamente nas linhas 14, 15 e 23 e CN1 durante o Blues'n'Jazz Rallye. As informações sobre as alterações de percurso e de horários estão disponíveis no site da autarquia.

Está também previsto um transporte especial, a "linha 50 – Blues'n'Jazz Rallye" , que funcionará das 17h30 às 3h30, num longo percurso circular com as seguintes paragens: Parque de estacionamento de Glacis ("Theater Quai 1") – Pfaffenthal – Clausen – centro da cidade – parque de estacionamento Glacis.

As linhas de autocarro 9, 14, 15 e CN1 também circularão, em ambas as direções, entre o centro da cidade (paragem de "Badanstalt Quai 1") e Clausen (paragem de "Clausener Bréck").

A estas opções juntam-se os outros transportes públicos que habitualmente circulam, assim comos os autocarros noturnos inter-regionais.

Transporte próprio

Para quem, ainda assim, preferir levar o carro, é importante ter em conta que algumas vias estarão enecrradas ao trânsito:

No Grund e em Clausen, todas as ruas serão fechadas ao trânsito das 18h de sábado, 15 de julho, às 6h de domingo, 16 de julho de 2023.

Também será proibido estacionar em certas zonas do Grund, de Pfaffenthal e de Clausen. Para deixar o carro, a autarquia recomenda o parque de estacionamento Schuman, que é gratuito aos sábados e domingos ou o parque de estacionamento de Glacis, que é gratuito aos sábados, das 08h às 18h.

A entrada e a saída do estacionamento da Brasserie (Rives de Clausen) não estarão acessíveis das 18h de 15 de julho até às 3h de 16 de julho de 2023.

Elevadores

Para chegar ao festival, o público poderá utilizar o elevador panorâmico (que liga Pfaffenthal e Ville Haute), bem como o elevador do Grund (que liga Plateau Saint-Esprit e o Grund). Os dois elevadores estarão abertos até às 4h.

Veja todas as informações aqui.