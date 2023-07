Férias de "quatro rodas" cada vez mais populares no Luxemburgo

Share this with email

Marc André é um apaixonado por campismo e fez disso a sua profissão. Em 1987, comprou a primeira autocaravana e, no mesmo ano, fundou a empresa "Motorhomes Center", em Saeul, onde é possível comprar ou alugar 'casas de quatro rodas'.

"Curioso que eu próprio nunca acampei quando era criança ou adolescente", diz o homem de 68 anos. Só em adulto, quando viu o sucesso da autocaravana própria entre amigos e vizinhos, percebeu que havia ali negócio. Começou com algumas autocaravanas francesas Chausson e Challenger, o negócio cresceu rápido e Marc foi acrescentando a manutenção dos veículos, como inspeções, a carroçaria e a pintura das autocaravanas, entre outros. Hoje, oferece o serviço completo, do aconselhamento à manutenção do transporte.

A pergunta que se impõe: trailer ou autocaravana?

Quando questionado sobre qual a melhor opção entre um trailer ou uma autocaravana, André é democrático: "São como pares de sapatos. Se alguém gosta de viajar muito e quer fazer pequenas viagens com mais frequência, uma autocaravana é a escolha certa. Se preferir ter um lugar permanente no parque de campismo e fazer turismo a partir daí, recomendo um trailer."

Com uma autocaravana, a escolha do lugar é mais livre, mas os trailers são mais baratos. "Depois, há também a questão", diz André, "faz várias viagens curtas ao longo do ano, ou viaja apenas uma ou duas vezes por ano? Para este último caso, basta alugar, em vez de comprar."

1 / 5 Modelo de autocaravana com todo o conforto de uma casa. © Créditos: Marc Wilwert

2 / 5 Modelo de autocaravana com todo o conforto de uma casa. © Créditos: Marc Wilwert

3 / 5 Modelo de autocaravana com todo o conforto de uma casa. © Créditos: Marc Wilwert

4 / 5 Modelo de autocaravana com todo o conforto de uma casa. © Créditos: Marc Wilwert

5 / 5 Modelo de autocaravana com todo o conforto de uma casa. © Créditos: Marc Wilwert











Mercado apetecível

As férias com campismo não são apenas populares, como estão a tornar-se uma escolha mais frequente em terras luxemburguesas. O Campingsmaart (Mercado de caravanas), organizado pelo Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL), que se realizou em Monnerich durante abril passado, teve forte adesão - com mais de 2.000 visitantes - apesar da chuva que caía.

Para além da exposição de autocaravanas novas e para alugar, e uma seleção de modelos usados para venda, os interessados em campismo puderam informar-se sobre a reparação e renovação dos veículos com vários especialistas.

Patrick Théry, da ACL, explicou ao Luxemburger Wort que o boom das autocaravanas está forte e atrai cada vez mais "famílias com crianças". De facto, olhando para os números de registo no Luxemburgo, há mais de 3.000 autocaravanas e quase mil trailers registados, valor considerável para a dimensão do país.

O que ter em conta antes de comprar

Quem está a pensar acampar e quer comprar um trailer ou autocaravana para começar, o que deve ter em atenção? "Em primeiro lugar, claro, tudo o que se deve procurar sempre que se compra um veículo usado", diz Théry, ou seja, "a tecnologia do veículo, o motor, os travões e o chassis...". Depois, há os selos dos depósitos de água e de águas residuais, as janelas e as portas, o equipamento de aquecimento ou de cozinha. Théry aconselha os recém-chegados ao mundo do campismo que também façam contas e entendam os custos de funcionamento desta compra, ao longo do tempo.

Por isso mesmo, é importante saber onde fazer a manutenção destas "casas móveis. O melhor é recorrer a especialistas como a Carstec ou a Fiischen. Existem também algumas oficinas no Luxemburgo, como a Mercedes, Losch, Fiat, Renault, Autopolis, Car Avenue, que têm as suas próprias marcas de campismo e tratam da mecânica e da carroçaria.

E, claro, a Motorhomes Center. "O importante para os principiantes é o aconselhamento", diz o seu fundador. "É preciso saber o que o cliente gosta de fazer e ensiná-lo sobre os aspetos negativos e positivos. Por vezes, isto pode demorar mais tempo, mas estes conselhos são importantes."

O que vende mais?

São vendidas mais autocaravanas, mas as vendas de trailers também aumentaram com a pandemia. "Nessa altura, os prazos de entrega e os preços subiram enormemente", diz André, "mas entretanto estabilizaram novamente".

Vamos aos valores. Uma autocaravana nova está disponível a partir de cerca de 50.000 a 100.000 euros. Já as usadas podem estar disponíveis em todas as gamas de preços. A caravana é mais fácil de conduzir do que um carro com atrelado, mas também acarreta custos correspondentes, como seguros, impostos e manutenção.

Se apenas tiver uma carta de condução normal de automóvel, deve ter em atenção o peso máximo de 3,5 toneladas ao comprar. Para aqueles que desejam algo com mais espaço, André recomenda a obtenção de uma carta de condução C1, o que é bastante fácil, diz.

Viajar assim acaba por tornar-se um estilo de vida, diz André. E ainda brinca que, se "tiver de ficar num quarto de hotel quando viajo, é como um castigo para mim".

E quais são os melhores destinos? "Gosto de estar na Córsega ou em França em geral, mas também gostamos de fazer pequenas viagens às Ardenas ou ao Mosela."

Um dia, diz, quando estiver "reformado" e tiver três ou quatro semanas de férias de cada vez, sentir-se-á tentado por uma viagem à Escandinávia.

(Artigo original publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso)