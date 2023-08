Estes são os três locais mais visitados no Luxemburgo. Já lá foi?

Um castelo, um parque e um trilho “mágico” lideram as preferências dos residentes e turistas no Grão-Ducado, atraindo milhares de visitantes.

Há locais de visita obrigatória para os turistas no Luxemburgo, mas também para os residentes, como provam os números divulgados na quinta-feira pelo Ministro do Turismo, Lex Delles.

O Parc Merveilleux Bettembourg é o local preferido para um dia de lazer e surge em primeiro lugar no Top das visitas.

Entre janeiro e junho deste ano, o zoo do Luxemburgo recebeu 144.143 visitantes, onde miúdos e graúdos puderam não só apreciar as simpáticas espécies de animais que ali residem, como divertir-se nas atrações do parque. É o passeio familiar por excelência.

Os simpáticos animais do zoo do Luxemburgo.

Em segundo lugar, está o belíssimo Castelo de Vianden, outro dos pontos turísticos por excelência e que nos primeiros seis meses deste ano foi visitado por 93.979 pessoas. Construído num lugar elevado, e no cimo de um rochedo, com uma vista magnífica, este castelo medieval é considerado um dos mais bonitos da Europa e do Mundo.

O castelo medieval de Vianden. © Créditos: Arquivo LW

A CNN Internacional elegeu-o como um dos mais belos do planeta, classificando esta fortificação luxemburguesa como a “mais espetacular”. Recentemente, as suas portas foram abertas para um momento especial: celebração de casamentos. Os residentes que desejarem dizer o “sim” neste castelo já podem fazê-lo.

O maravilhoso trilho de Mullerthal é o terceiro local mais visitado do país, tendo recebido 91.773 visitantes entre janeiro e junho deste ano, segundo as estatísticas divulgadas pelo ministro do Turismo. Este trilho, situado na região de Mullerthal, conhecida como a “pequena suíça luxemburguesa”, é património mundial da Unesco e um dos mais afamados da Europa, entre os amantes da natureza.

Nos circuitos de Mullerthal respira-se natureza.

Ali, os visitantes podem caminhar por vários circuitos pedestres recortados por desfiladeiros estreitos, magníficas formações rochosas e cavernas.

Há outros pontos imperdíveis: as casemates de Pétrusse e Bock, na capital que estiveram encerradas durante anos para obras, tendo a primeira reaberto em junho de 2022, e a segunda este abril. Estas duas emblemáticas galerias subterrâneas da Cidade do Luxemburgo atraem milhares de visitantes, contabilizando, entre as duas, 56.305 entradas de abril a agosto.

Visitas guiadas às casemates da capital. © Créditos: LCTO

Ambas as casemates estão classificadas como Património Mundial da Unesco e, por entre os quilómetros das suas passagens abertas nos rochedos do subsolo da capital, no século XVII, por espanhóis, elas contam a história e os segredos guardados neste sistema de defesa da antiga cidade-fortaleza.

Na capital encontra-se outra das grandes atrações turísticas do país: O palácio grão-ducal.

O Palácio grão-ducal recebe 144 visitantes por dia. © Créditos: Laurent Blum

Aberto durante a época estival, este monumento recebe 140 visitas diárias, entre turistas e residentes que desejam conhecer a vida para lá das quatro paredes da realeza luxemburguesa. O emblemático monumento, que é residência oficial da família grã-ducal, pode ser conhecido até setembro.