Em tempos de crise, há quem não abdique do luxo

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Apesar do clima de incerteza económica, o mercado mundial de bens de luxo continua a registar um crescimento significativo. De acordo com um estudo da empresa de consultadoria Bain e da associação italiana de bens de luxo Fondazione Altagamma, as vendas de bens pessoais de luxo, como vestuário, calçado, artigos de couro, perfumes e joias, terão aumentado até 11% no primeiro trimestre de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Em 2022, as vendas destes itens atingiram um máximo de 345 mil milhões de euros, valor que corresponde a um aumento de cerca de 19% em relação ao ano anterior.

Dependendo do desenvolvimento económico, espera-se um aumento adicional entre 5% e 12% para o ano fiscal de 2023. Até 2030, o volume do mercado global poderá mesmo aumentar para 570 mil milhões de euros, mais do dobro do valor registado em 2020.

Ler mais:A Chanel da sua vizinha pode ser falsa e esta é a razão

O desenvolvimento positivo do setor de luxo é impulsionado, em particular, pelo negócio do turismo na Europa, após o levantamento das restrições da pandemia. No entanto, o desempenho desta indústria varia de região para região. Enquanto o mercado europeu e a China registam uma forte dinâmica e um elevado nível de intenção de compra, os EUA debatem-se com uma predisposição de compra reduzida.