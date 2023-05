Dormir nestes voos pode custar mais de 300 euros

Viagens

A Air New Zealand vai ter camas a bordo, mas por um preço e apenas por algumas horas.

Air New Zealand Skynest © Créditos: Air New Zealand

A companhia aérea nacional da Nova Zelândia, Air New Zealand, prepara-se para lançar um projeto pioneiro a nível mundial, que permitirá aos passageiros dormirem algumas umas horas numa cama de beliche, em compartimentos partilhados. Mas por um preço.

Dormir numa das camas das cabinas "skynest", durante quatro horas, pode custar entre 400 a 600 dólares neozelandeses, ou seja entre 228 e 346 euros, segundo noticia o jornal The Guardian.

As camaratas, que deverão ser disponibilizadas na classe económica, têm capacidade para seis pessoas em simultâneo e não são totalmente fechadas, sendo a privacidade assegurada por cortinas em cada uma das camas.

A Air New Zealand apresentou este protótipo de cabina esta semana, mas as reservas para poder ocupar os beliches só estarão disponíveis a partir de setembro de 2024, uma vez que as estruturas serão incorporadas nos oito novos Boeing 787-9 Dreamliners da companhia aérea, que deverão ser entregues à empresa a partir do próximo ano.

As cabinas estarão disponíveis apenas nos voos de longo curso da companhia aérea, começando pelas rotas de Auckland para Nova Iorque e de Auckland para Chicago, ambas com mais de 15 horas de voo. No entanto, os passageiros só poderão reservar uma cama, no máximo, por quatro horas seguidas, o tempo previsto, para já, para cada sessão de sono nestas "skynest".