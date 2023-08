Diversão, jogos e espetáculo de luz na Schueberfouer

Veja a galeria de imagens de um passeio noturno com a máquina fotográfica na maior feira popular do Luxemburgo.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

A Schueberfouer abriu as portas na quarta-feira e entrou assim no seu primeiro fim de semana. Se já vale a visita durante o dia com os passeios e opções de alimentação - principalmente para as crianças - a feira proporciona também todo um glamour especial à noite com os seus espetáculos de luzes.

Entre os milhares de visitantes que se deslocaram ao Glacis para um passeio no sábado à noite, encontrava-se Claude Windeshausen, do Luxemburger Wort, que utilizou a sua máquina fotográfica para tirar fotografias impressionantes de cor, luz e movimento.

Veja as suas melhores fotografias de um passeio em movimento.

1 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

2 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

3 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

4 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

5 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

6 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

7 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

8 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

9 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

10 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

11 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

12 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

13 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

14 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

15 / 34 © Créditos: Claude Claude Windeshausen

16 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

17 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

18 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

19 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

20 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

21 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

22 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

23 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

24 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

25 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

26 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

27 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

28 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

29 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

30 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

31 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

32 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

33 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen

34 / 34 © Créditos: Claude Windeshausen





































































Ler mais:

Quase 700 anos da Schueberfouer em imagens

A Schueberfouer está aberta todos os dias até 11 de setembro, das 12h à 1h. Por isso, se não conseguiu passear pelo parque de diversões no primeiro fim de semana, ainda tem mais duas oportunidades.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Tiago Rodrigues)