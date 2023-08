Dez lagos e piscinas ao ar livre para se refrescar

Share this with email

O sol está finalmente de volta - e desta vez está mesmo a brilhar! Este domingo, são esperadas temperaturas até 30 graus Celsius. Quer refrescar-se? A piscina ou o lago ao ar livre merecem mais uma vez uma visita para um piquenique divertido com os amigos, para chapinhar despreocupadamente com os miúdos ou simplesmente para descansar ao sol numa toalha. De preferência, com um livro.

De facto, o verão pode estar a chegar ao fim, uma vez que no próximo fim de semana o tempo já deverá estar muito mais fresco. Mais uma razão para não se privar!

Quais são os melhores locais de banho e piscinas ao ar livre do Grão-Ducado para relaxar? A redação da Wort fez a sua seleção.

1)Lago de Haute-Sûre

Até 30 de setembro, é oficialmente permitido nadar nas águas balneares designadas. Trata-se da barragem de Haute-Sûre, da barragem de Weiswampach, do tanque de dragagem de Remerschen e da nova barragem de Echternach.

A barragem de Haute-Sûre é um destino de excursão muito procurado nos dias quentes de verão. Existem várias praias balneares em torno da maior barragem de água potável do país: Insenborn (Fuussefeld), Lultzhausen, Liefringen, Burfelt (prado de nudismo) e a pequena zona balnear de Rommwiss, acessível por estrada a partir de Baschleiden.

Existem casas de banho públicas em todos os locais de banho à volta da barragem.

Quer refrescar-se? Então, dê um mergulho na barragem de Haute-Sûre.

© Créditos: Guy Jallay

Se for demasiado preguiçoso para atravessar a nado, pode também atravessar o lago de canoa ou de caiaque. No centro de desportos náuticos de Lultzhausen, há um serviço de aluguer de canoas. O passeio de barco solar deve ser uma experiência especial. Este passeio ecológico dura cerca de duas horas e começa (temporariamente este ano) em Lultzhausen. Está também planeado um desvio para o centro de descoberta da floresta de Burfelt.

Os passeios de barco, que custam dez euros por pessoa, são propostos três vezes por dia (exceto às segundas-feiras): às 10h00, 13h45 e 16h00 (até 31 de agosto). De 1 de setembro a 1 de outubro, o barco só funciona uma vez por dia. Para mais informações (incluindo reservas), clique aqui.

2) Lago Echternach

A nova zona balnear do lago Echternach.

A cidade mais antiga do Luxemburgo alberga o seu mais recente e mais pequeno lago balnear. Desde o início das férias de Pentecostes, é permitido tomar banho numa parte do lago Echternach.

Os visitantes chegam à zona balnear através de uma pequena ilha não muito longe da pousada de juventude. Não é necessário caminhar desconfortavelmente sobre as pedras do lago: um pontão de madeira e escadas dão acesso direto à água refrescante. Existem mais dois pontões na própria zona de natação. Uma praia de areia convida-o a apanhar banhos de sol.

No entanto, os nadadores inexperientes devem ter cuidado. Embora o lago Echternach tenha apenas cerca de dois metros de profundidade e o fundo seja sempre visível durante a natação, não é possível ficar de pé (a menos que se tenha mais de dois metros de altura).

Isto significa que qualquer pessoa que passe pelo pontão para nadar deve também saber nadar. Os pais não devem deixar os seus filhos sozinhos no lago. A zona de natação não é vigiada. A natação é feita por sua conta e risco. Em caso de emergência, estão instaladas bóias salva-vidas em cada pontão.

Leia também:Porque é que vale a pena visitar a zona balnear de Echternach

Estão disponíveis bebidas e refeições ligeiras na pousada de juventude próxima ou no snack-bar da pequena Ilha da Aventura. Estão disponíveis casas de banho e duches. O estacionamento está disponível diretamente no lago ou junto à pousada de juventude.

O lago está aberto todos os dias das 7h às 22h. A entrada é gratuita.

3) Dois lagos em Weiswampach

Triathlon Weiswampach Sprint 2023 Foto: Alexander Daleiden © Créditos: Alexander Daleiden

Sinta uma lufada de ar fresco em Weiswampach. Dois lagos artificiais, cada um com seis hectares, aguardam os visitantes, sendo que toda a área de lazer abrange 65 hectares. O lago inferior oferece uma variedade de desportos aquáticos, incluindo natação, windsurf e stand-up paddle (não disponível para aluguer), bem como gaivotas (disponíveis para aluguer). O lago inferior também se tornou famoso entre os pescadores de linha.

Atenção: o Triatlo de Wämper tem lugar este fim de semana. Embora o lago não esteja encerrado durante este período, é de esperar que haja restrições, por exemplo, quando os triatletas vierem nadar no lago. Excecionalmente, os barcos a pedal não estarão disponíveis para aluguer neste fim de semana. O relvado à volta do lago continuará a ser acessível.

4) Aquasud em Oberkorn

© Créditos: claude piscitelli

A vasta área exterior do Aquasud Oberkorn é ideal para nadar ao ar livre. Para além das três piscinas exteriores, um relvado de 2000 metros quadrados convida a relaxar e a descontrair. Os visitantes que gostam de um pouco de ação podem libertar a tensão no longo escorrega amarelo. Há também uma área de jogos aquáticos e uma variedade de jogos aquáticos.

A piscina ao ar livre de Differdange, situada na rue Jeannot Kremer, 1, está aberta - se o tempo o permitir - de segunda a sexta-feira, das 12 às 20 horas, e aos sábados e domingos, das 10 às 19 horas. Atenção: não são permitidos calções de banho tipo Bermuda.

5) Parque aquático Kaul Wiltz e o seu escorrega

Camping Kaul Wiltz

O Aqua-Park Kaul Wiltz, situado nos arredores de Wiltz, tem uma grande piscina exterior aquecida (cerca de 765 metros quadrados) e uma piscina infantil (cerca de 81 metros quadrados) para crianças pequenas. O parque de campismo com o mesmo nome também tem áreas de lazer, um campo de ciclismo, um campo de voleibol de praia e um restaurante.

A piscina exterior está aberta diariamente das 11h00 às 19h00 até 31 de agosto, e das 13h00 às 17h00 de 1 a 14 de setembro.

6) Piscina exterior com vista para o Mosela em Grevenmacher

© Créditos: Anouk Antony

A piscina ao ar livre de Grevenmacher tem uma grande piscina para adultos com uma prancha de mergulho de 1 e 3 metros, uma piscina infantil com um novo escorrega e uma pequena piscina infantil com jogos aquáticos e uma vela solar.

Os visitantes podem relaxar no grande relvado diretamente nas margens do rio Mosela, rodeados pela natureza. Não há nada que impeça um dia de desporto, de lazer ou de diversão. Especialmente numa das mais belas piscinas ao ar livre do país. A piscina aquecida ao ar livre do Kurzacht está aberta todos os dias, das 10h00 às 19h30, até setembro.

7) Saltar e chapinhar na piscina ao ar livre de Dudelange

© Créditos: Raymond Schmit

Durante três anos, a piscina ao ar livre de Dudelange, com a sua única piscina de 50 metros no sul do país, foi objeto de uma renovação. Desde o ano passado, a piscina acolhe cerca de 1300 banhistas em balneários renovados e os seus nadadores-salvadores numa torre de observação. O grande relvado, as pranchas de mergulho de 1 e 5 metros e a pequena piscina renovada em 2015 continuam lá.

Também foram feitos investimentos para tornar o local mais verde e mais protegido de olhares indiscretos. Um novo quiosque oferece refeições ligeiras e bebidas refrescantes. A piscina ao ar livre está aberta todos os dias, das 10 às 20 horas.

Outra novidade: desde 2022, a entrada situa-se perto do parque de estacionamento em frente ao pavilhão desportivo, na rua René Hartmann.

8) Nadar na região vinícola

© Créditos: Gerry Huberty

A grande piscina ao ar livre do Remich combina natação em linha e mergulho com áreas para remar. Existe um pequeno escorrega aquático e uma área para crianças pequenas. A piscina está situada num parque, permitindo aos visitantes abrigarem-se do sol debaixo de árvores frondosas. Existe uma pequena sala e um terraço.

A piscina ao ar livre está aberta até 15 de setembro, das 9:00 às 20:00 horas. Não é possível efetuar reservas, uma vez que os bilhetes de entrada só estão disponíveis no local. A entrada custa 7 euros para adultos e 4 euros para crianças com menos de 18 anos e estudantes.

9) No escorrega, preparar, partir! Refrescar-se em Troisvierges

A norte do Luxemburgo, encontra-se a piscina ao ar livre do centro de lazer de Troisvierges, que foi renovada em 2016. Tem, entre outras coisas, um Lazy River onde se é arrastado pela corrente, uma zona de bolhas e fontes e um escorrega de água amarelo com 45 metros de comprimento. Para as crianças, existem duas piscinas mais pequenas com jactos de água e um escorrega mais pequeno.

A piscina está rodeada de espaços verdes e de várias áreas lúdicas e desportivas para crianças, adolescentes e adultos. Um bar refrescante com esplanada também aguarda os visitantes no primeiro andar do centro de lazer. O banho ainda está aberto até ao início de setembro.

A temperatura da água é de 27 graus constantes. A piscina está aberta todos os dias (se o tempo o permitir) das 10h00 às 19h00 e custa 6 euros para adultos, 5 euros para crianças dos 13 aos 18 anos e 4 euros para crianças dos 4 aos 12 anos. As instalações também foram concebidas para acolher pessoas com deficiência.

10) Pequeno mas eficaz: As termas de Strassen

© Créditos: Luc Deflorenne/Archives LW

A piscina ao ar livre do Strassen pode ser bastante pequena - por isso deve encher rapidamente este fim de semana - mas está rodeada por um grande jardim com espreguiçadeiras e pavilhões à sombra. No interior, as crianças podem experimentar três escorregas de diferentes níveis de dificuldade e relaxar na piscina de ondas. Existe também um snack-bar interior que serve pizzas. No exterior, existe um quiosque com bebidas frescas e gelados. Aberto das 9h às 21h.

Este artigo foi originalmente publicado no site Luxemburger Wort.