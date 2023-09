Deixe a ansiedade em casa e vá de férias. Um guia para o conseguir

Férias são sinónimo de descansar. Em geral, pensar em ir de férias pode ser empolgante, mas, na verdade, para a maioria das pessoas também se traduz num momento de ansiedade. E por que razão isso acontece? A explicação e as dicas da psicóloga Lisa da Fonseca.

As merecidas férias são um momento para relaxar, desligar das preocupações, ver amigos e familiares, ou mesmo planear atividades para sair da zona de conforto. Contudo, à medida que chega o período de descanso, várias preocupações podem escalar e tornar este tempo menos prazeroso.

Lisa da Fonseca, psicóloga e especialista em Saúde Mental Integrativa, explica ao Contacto o que pode motivar este desconforto. “O fator trabalho surge, por vezes, como propulsor de culpa”, já que muitas pessoas se sentem com remorsos por tirar férias, enquanto outras ficam angustiadas com o acréscimo de trabalho no retorno.

Mas há outros fatores que podem influenciar a ansiedade, como o pânico de andar de avião, o medo de espaços lotados ou até mesmo o desconforto de viajar para um local desconhecido. E o primeiro passo para evitar a ansiedade é reconhecer que esta “é gerada de uma perspetiva protetora e não ameaçadora”, diz a psicóloga.

Depois de compreender o que pode desencadear uma crise de ansiedade, importa arranjar estratégias para lidar com ela. A psicóloga Lisa da Fonseca deixa, então, algumas dicas:

1. Importa, antes de mais, perceber quais são os triggers que podem desencadear os sintomas. “É o trabalho? Algum medo em especial? Alguma má memória? É importante criar um plano para o que irá acontecer, com vários cenários negativos possíveis”. Para isso, aconselha-se que tome nota do seu plano e que o tenha por perto para quando necessitar;

2. “Use algumas técnicas de respiração simples para ajudar a diminuir o stress”. Perante medos ou situações que o deixem fora da sua zona de conforto, tentar respirar tranquilamente pode ser uma boa tática de relaxamento;

3. “Permita-se desligar durante as férias realizando atividades que lhe ofereçam atenção plena e um foco no aqui e agora”. Exemplo disso são atividades como ouvir música, ler um livro, dançar de olhos fechados, respirar o ar da maresia ou, se preferir, ver o pôr do sol. E não se esqueça de ter em mente: “Tudo o que fizer para estar mais conectado vai ajudar a regulá-lo”;

5. “Alinhe expectativas: muitas vezes, estar em sítios diferentes com desconhecidos não é o mesmo que estar nas rotinas de um dia a dia”. O segredo é tentar não criar expectativas do que irá sentir ou pensar, deixando o tempo fluir.

6. “Pense e liste todos os benefícios que irá retirar desse período de férias. E aproveite”!