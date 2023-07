Como planear as suas férias com a inteligência artificial?

A inteligência artificial tem estado na boca do mundo, pelo menos desde o aparecimento do ChatGPT. Que possibilidades oferece aos viajantes?

Qualquer pessoa que já tenha planeado uma viagem está familiarizada com a pesquisa frequentemente entediante e com a enorme perda de tempo que isso implica. Para além dos voos, dos hotéis e das opções de transporte, são também necessários pormenores sobre a região e os locais de interesse, exceto se se tratarem de umas férias meramente relaxantes. Que estabelecimentos oferecem boa comida e onde se pode sair?

A tendência para a inteligência artificial (IA) não está a poupar o setor das viagens. De facto, já existe um número impressionante de ferramentas de planeamento baseadas em inteligência artificial. Mas o ChatGPT, enquanto ferramenta polivalente, também está a tentar desempenhar o papel de guia de viagem digital. Fomos então testá-lo.

Quatro dias em Maiorca

Maiorca é servida por várias companhias aéreas e tem muito mais para oferecer do que apenas turismo de festa: a ilha das Baleares é também um destino ideal para uma pequena pausa. A nossa viagem de teste começa na sexta-feira à hora do almoço e termina na segunda-feira à tarde, o que parece ser um problema para a IA.

Tanto o Tripnotes.ai como o Roam Around, plataformas de IA para viagens, podem planear estadias de quatro dias, mas não podem incluir a hora de chegada ou de partida no planeamento. Na melhor das hipóteses, estes dois serviços podem ser utilizados para tirar ideias, mas não como uma verdadeira base de planificação. O Google Bard, que ainda está a dar os primeiros passos, inclui opções individuais, mas dá recomendações completamente inúteis, como uma caminhada de 75 quilómetros para a tarde.

A pequena baía na aldeia piscatória de Sant Elm, a oeste de Maiorca, é uma das sugestões de praia do ChatGPT. © Créditos: Dustin Mertes

O aparente líder do setor ChatGPT fornece imediatamente um resultado válido de quatro dias com uma boa mistura de passeio pela cidade, roadtrip e relaxamento. O ChatGPT mostra a sua verdadeira força quando confrontado com pedidos especiais.

Chegar à tarde? Não há problema, o primeiro dia é adaptado e planeado de forma muito mais simples, incluindo a indicação do que o itinerário planeado permite. "Pode aproveitar o primeiro dia para se ambientar e explorar a beleza da ilha nos dias seguintes", sugere a IA, como se tivesse pensado em tudo.

Mas a surpresa não fica por aqui: um jantar num restaurante vegan também está previsto? Devido à curta duração da viagem, o itinerário deve centrar-se apenas na parte ocidental da ilha? Um dia na praia na pitoresca cidade de Sant Elm deve ser incluído? ChatGPT modifica facilmente o itinerário de acordo com qualquer nova informação e integra de forma fiável todos os pedidos especiais, resultando num plano de viagem perfeitamente viável e bem pensado.

Quatro dias em Maiorca - itinerário de ChatGPT Dia 1: Chegada na sexta-feira à tarde Chegada ao aeroporto de Palma de Maiorca

Recolha do carro de aluguer

Transfer para o hotel e check-in

À noite, visita a Palma de Maiorca, explorando o centro histórico, a catedral de La Seu e jantar num restaurante local. Dia 2: Porto de Soller e Villa Vegana Partida para Port de Soller, uma pitoresca aldeia costeira.

Desfrute do dia em Port de Sóller, explorando o porto, fazendo um passeio de barco ou simplesmente relaxando na praia.

Depois do almoço, pode apanhar o elétrico histórico para Sóller, uma bonita aldeia do interior.

À noite, desfrute de um jantar vegan na Villa Vegana, um restaurante vegan de renome, e fique alojado perto de Port de Sóller. Dia 3: Sant Elm e a costa oeste Manhã: Viagem até Sant Elm, uma encantadora aldeia costeira no sudoeste de Maiorca.

Passe o dia na praia de Sant Elm, explore a área circundante ou faça um passeio de barco até à ilha de Sa Dragonera.

Conduza ao longo da espetacular costa oeste de Maiorca e desfrute de vistas deslumbrantes.

Opcional: no caminho, pode parar para almoçar na cidade de Andratx. Dia 4: Despedida de Maiorca Pequeno-almoço final no hotel

Partida do hotel

Dirija-se a Palma de Maiorca para um passeio relaxante antes de deixar a ilha.

Transfer para o aeroporto e devolução do veículo de aluguer

Voo de regresso na segunda-feira à tarde O plano de viagem ilustrado foi ligeiramente encurtado em comparação com a versão original do ChatGPT.

1 / 3 Em Palma de Maiorca, mesmo o ChatGPT não pode deixar de visitar a Catedral de la Seu. © Créditos: Dustin Mertes

2 / 3 Um elétrico histórico circula entre Sóller e Port de Sóller. © Créditos: Dustin Mertes

3 / 3 A recomendação de ChatGPT para conduzir ao longo da costa oeste da ilha das Baleares é obrigatória. © Créditos: Dustin Mertes







Um fim de semana no Luxemburgo?

A melhor forma de verificar a viabilidade de um plano ChatGPT é elaborar um itinerário numa área que já se conhece. Então, o que a IA sugere para um fim de semana no Grão-Ducado, se lhe pedirmos para incluir no plano um pouco da cidade e da zona rural circundante?

Numa questão de segundos, o ChatGPT sugere uma viagem de fim de semana que vale bem a pena. Para aqueles que preferem outras regiões do país ou têm preferência por vinhos, o itinerário também pode ser modificado numa questão de segundos.

Um fim de semana no Luxemburgo - o itinerário do ChatGPT Dia 1: Descobrir a Cidade do Luxemburgo Chegada à Cidade do Luxemburgo

Visita noturna da cidade: Ponte Adolphe, Place d'Armes, Catedral de Notre-Dame, Muralhas. Dia 2: Descobrir a cidade e explorar a paisagem circundante Manhã: pequeno-almoço no centro histórico

Visita ao Palácio Grão-Ducal (atenção aos horários de abertura)

Bairro Europeu: visita ao Parlamento Europeu

Excursão a Vianden: visita ao Castelo de Vianden

Regresso à Cidade do Luxemburgo, jantar na cidade Dia 3: Descobrir a natureza nos arredores Excursão à região de Mullerthal ("A pequena Suíça do Luxemburgo")

Caminhada por desfiladeiros como o "Schiessentümpel" e o "Wolfsschlucht".

Regresso à Cidade do Luxemburgo, preparação da partida O plano de viagem ilustrado foi ligeiramente encurtado em relação à versão original do ChatGPT.

1 / 3 O Palácio Grão-Ducal está, naturalmente, no topo da lista quando se visita o Luxemburgo. © Créditos: Guy Jallay

2 / 3 Recentemente, a CNN Travel incluiu o Castelo de Vianden numa lista dos castelos mais bonitos do mundo. O ChatGPT também está familiarizado com este imponente edifício. © Créditos: Shutterstock

3 / 3 ChatGPT recomenda o Schiessentümpel como um destino para caminhadas durante uma visita ao Mullerthal. © Créditos: Gerry Huberty







Erros de planeamento?

Raramente nos deparámos com grandes erros de planeamento durante o teste do ChatGPT. Quando lhe perguntámos sobre um museu automóvel no Luxemburgo, a IA respondeu que o "Musée national d'histoire et d'art - Diekirch" em Roost/Bissen era desse género. De facto, trata-se do "Musée Automobile - Conservatoire National de Véhicules Historiques" em Diekirch.

Por vezes, a IA também se engana um pouco nas distâncias. Ao testar uma rota através do sudoeste dos Estados Unidos, o ChatGPT sugeriu viajar de Las Vegas para a margem sul do Grand Canyon de manhã e regressar à cidade dos casinos para pernoitar. Seria uma viagem de duas vezes 470 quilómetros. Pode ser viável em casos extremos, mas não é recomendado para uma viagem de descoberta descontraída.

Além disso, a abordagem formal nem sempre é coerente. Para algumas atrações, a IA refere o horário de funcionamento ou uma recomendação de reserva, mas não para outras.

As palavras não são suficientes para descrever o pôr do sol sobre o Grand Canyon. O regresso ao hotel em Las Vegas não é o ideal devido à distância de 470 quilómetros. © Créditos: Shutterstock

No entanto, o que o ChatGPT já oferece hoje para pedidos de planeamento de viagens é bastante notável e excede em muito a concorrência, incluindo o Google Bard. Se der à IA do ChatGPT um pouco de informação extra e alguns desejos, na maioria dos casos, acabará por obter um plano de viagem muito viável, que é certamente uma boa fonte de inspiração para uma futura viagem.

No entanto, não deve confiar cegamente nos resultados: deve ser sempre feita uma pequena verificação dos factos e das distâncias para evitar surpresas desagradáveis no destino de férias.

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Filipa Matias Pereira)