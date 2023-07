Como derreter o stress do dia a dia

Com a anunciada falência da Manuel Cardoso, esta foi uma das semanas mais stressantes que tive desde que cheguei ao Luxemburgo. Aqui ficam algumas dicas para ultrapassar a tensão do quotidiano.

Ir às compras com amigas.

Pode ser um dos exercícios mais relaxantes. Principalmente na época dos saldos. Descobrir aquela peça que, há muito tempo, desejamos por uma pechincha. Experimentar roupa. Percorrer os corredores das lojas à procura daquilo que nos faltava absolutamente, apesar de já termos o armário a deitar por fora, pode ser um dos exercícios mais divertidos, desde que estejamos acompanhadas. Passando a publicidade recomendo o Cloche D’Or, o City Concorde que descobri este fim de semana por sugestão de uma amiga, as Galerias Lafayette, as ruas do centro da Cidade do Luxemburgo que estão carregadas de lojas imperdíveis e uma loja deliciosa, por detrás das Galerias Lafayette, chamada La Malle do Lux.

2. Fazer uma aula de Yoga

© Créditos: Ville d'Esch-sur-Alzette

Fazer uma aula de Yoga pode ser uma das atividades mais repousantes depois de uma semana de trabalho intensa. Sai-se de lá toda partida, mas é um cansaço do corpo bom. Se optar por fazer a aula de manhã, prepara-se porque os ecos dos exercícios vão perdurar no seu corpo até ao final do dia, garantindo uma boa noite de sono. Agora, o problema é que há 1.001 escolas de yoga e muitas práticas diferentes. Passando a publicidade, recomendo as aulas da Professora Jacob Ãsa no ginásio Factory4 em Gasperich.

3. Fazer um alinhamento de energias

© Créditos: DR

Pois que esta talvez seja a sugestão mais controversa. E só funciona para quem acredita que o universo é um fluxo de energia contínuo que altera e influencia todos os que vivem neste planeta. Não é preciso acreditar em Deus, basta pensar que existe mais alguma coisa para além daquilo que vemos na espuma dos dias. Por sugestão de uma amiga experimentei e, 48 horas depois, continuo a sentir os efeitos. Recomendo o Carlos da Harmony Stones em Lintgen.

4. Fazer jardinagem

© Créditos: Lusa

Cortar a relva, plantar flores, arrancar ervas daninhas. Podem parecer tarefas menores e cansativas, mas podem garantir uma tranquilidade inesperada. Caso não tenha quintal, experimente fazer uma pequena horta na varanda, ou na janela da cozinha com plantas aromáticas.

5. Arranjar um animal de estimação

© Créditos: MQ

Recentemente, nas férias de uma amiga, passei uns dias deliciosos com uma gata que dá por nome de Cuca. Tomar conta dela, saber que me esperava quando chegasse a casa, fazer festas e ouvir o seu ronronar podem ser das experiências mais gratificantes que se podem ter. Tanto, que se convencer a minha filha, estou a pensar arranjar uma gata cá para casa.

6. Ir à praia na Holanda

© Créditos: MQ

Se há coisa que me faz falta no Luxemburgo é o mar. Pois descobri, na sequência do convite de um casal amigo, uma praia maravilhosa situada na Holanda. E até a água do mar é quente. E pasme-se, como me aconteceu há umas semanas, até pode ter a sorte de ver uma foca a mergulhar! A praia chama-se Cadzanddbad e fica a cerca de quatro horas de carro da cidade do Luxemburgo.