Como a Inteligência Artificial pode facilitar a sua vida

Ao longo deste ano, o conceito Inteligência Artificial (IA) tem aparecido um pouco por todo o lado, mas sabe o que significa e como pode ajudá-lo?

A Inteligência Artificial é um assistente virtual que nos pode ajudar a tomar decisões melhores e mais rápidas. Agora, as respostas para todas as nossas perguntas encontram-se na ponta dos dedos, bastando perguntar ao assistente, disponível no seu telemóvel ou computador, e este responderá como um amigo que sabe sempre tudo.

Usar a IA a seu favor é fácil, para tal basta saber como aceder a esta ferramenta tecnológica. Um dos assistentes mais conhecidos chama-se ChatGPT - é um programa desenvolvido por cientistas e engenheiros que funciona como uma base de conhecimento de toda a internet. Para aceder basta pesquisar ChatGPT no Google e entrar no site chat.openai.com. A partir daí só tem de seguir os passos e começar a testar o seu novo assistente.

Para que posso, então, usar a Inteligência Artificial no meu dia a dia?

Receitas

Imagine que só tem alguns ingredientes no seu frigorífico e não sabe o que cozinhar para o jantar. Experimente então perguntar ao assistente.

© Créditos: ChatGPT

© Créditos: ChatGPT

Em segundos, o assistente é capaz de preparar uma receita com os ingredientes que tiver ao seu dispor e ainda explicar-lhe, em detalhe, como preparar o jantar.

Onde ir de férias

© Créditos: ChatGPT

© Créditos: ChatGPT

O assistente consegue fornecer várias alternativas e planos de viagem sempre que precisar. No entanto, assegure-se que fornece o máximo de detalhe possível sobre a sua situação para receber respostas ainda mais personalizadas e de acordo com os seus desejos.

Sugestões do que ler, ver ou fazer

Sente-se aborrecido e não sabe o que ver, ler ou fazer. Pergunte e receba várias sugestões consoante as suas preferências.

© Créditos: ChatGPT

© Créditos: ChatGPT

Ajuda com os trabalhos de casa

Alguma vez sentiu dificuldade a explicar um conceito matemático ao seu filho? Ou teve alguma dúvida sobre um tema complexo? O ChatGPT costuma ter as respostas certas para a maior parte dos problemas.

© Créditos: ChatGPT

© Créditos: ChatGPT

Jardinagem

Gosta de jardinagem, mas não sabe por onde começar? Não sabe se deve plantar flores ou hortaliças, ou quais são as espécies que melhor se adaptam ao clima local?



© Créditos: ChatGPT

© Créditos: ChatGPT

As possibilidades são infinitas e muito mais eficazes do que uma simples pesquisa no Google, que requer a utilização de palavras-chave específicas e maior leitura para encontrar verdadeiramente aquilo que quer saber.

No entanto, é de salientar que, em relação a informações atuais, deve sempre realizar uma pesquisa paralela, já que o ChatGPT não contém informação em tempo-real. É sempre aconselhável verificar os dados especialmente para ter a certeza que estes estão atualizados.