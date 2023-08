Carro novo para as férias? Eis os mais vendidos no Luxemburgo 

Saiba quais foram as marcas preferidas pelos residentes para a compra de automóveis novos em junho.

A venda de automóveis novos está em alta no Luxemburgo. Durante o primeiro semestre de 2023 foram registadas mais 21% de novas matrículas do que no mesmo período de 2022.

E os meses que antecedem as férias de verão são uma boa altura para trocar de automóvel e adquirir um veículo novinho em folha. Em junho, foram registadas 4.402 novas matrículas de automóveis das mais variadas marcas pelos residentes, segundo os dados do Statec.

Os preferidos

Quais são então os carros eleitos? Pois, os residentes mantêm-se fiéis às suas preferências deste ano, com a marca Wolkswagen a liderar a tabela das novas matrículas no país, com 691 carros, seguida da BMW (497 viaturas) e Audi (421). O Skoda, a Mercedes-Benz e a Peugeot seguem-se entre os eleitos.

Cinco novos Porsches por dia

O Luxemburgo é um dos países com mais carros de luxo a circular nas estradas, tendo em 2021 liderado a tabela mundial, entre 59 países.

Começando pelos Porsche e pelos modernos Tesla, em junho foram obtidas 147 novas matrículas de cada uma destas marcas de automóveis, o que dá uma média diária de 4,9 veículos novos, em junho, a circularem pelo país. Entre janeiro e maio, foram adquiridos um total de 688 Porsche e 774 Tesla.

Novo Ferrari a cada dois dias

Subindo a parada, houve também 16 felizes donos de novos Ferrari, o mesmo é dizer, que a cada dois dias, houve uma destas “bombas” a ser estreada no país. Em junho, registaram-se ainda 11 novas matrículas de Lamborghini, além de duas para novos Bentley, um novo Rolls Royce e outro Cadillac.

De salientar que o Rolls Royce matriculado em junho é o segundo a receber uma matrícula este ano, pois entre janeiro e maio só houve um destes famosos novos automóveis com pedido para matrícula no país.

Desde o início do ano até maio estrearam-se 48 Lamborghini, 44 Ferrari e 23 Bentley no Luxemburgo.

Voltando aos automóveis preferidos dos luxemburgueses, e durante estes mesmos cinco primeiros meses do ano, foram registadas novas matrículas de 3195 Volkswagen, 2588 BMW e 2128 Audi.