As novidades dos parques temáticos à volta do Luxemburgo

Lazer

A primavera é a altura ideal para descobrir as novas diversões das redondezas.

O regresso da Primavera marca também a reabertura dos parques temáticos, que aproveitam a oportunidade para revelar novas atracções, muitas vezes há muito esperadas.

A partir do Luxemburgo, são necessárias apenas algumas horas de carro para chegar aos grandes parques temáticos dos países vizinhos. Eis uma seleção de novas atrações para experimentar no seu próximo passeio com a família ou amigos no mundo mágico dos parques de diversões.

França

Este ano, os amantes de emoções fortes não podem deixar de visitar o Parc Asterix, situado a 4 horas de carro do Luxemburgo e a 40 minutos de Paris. Toutatis, a nova atração inaugurada a 8 de Abril, vai fazer tremer muita gente: é a montanha russa mais rápida de França, com uma velocidade até 110 km/h, um recorde europeu de propulsões e um recorde mundial de 23 airtimes (a sensação de cair no vazio). Estas novas montanhas-russas de fazer revirar o estômago fazem parte de um novo espaço denominado "Festival Toutatis", que inclui também um parque infantil, um restaurante, uma loja e outra atração familiar para os menos aventureiros.

© Créditos: Parc Asterix

Mais perto do Luxemburgo, em Maizières-lès-Metz, a 85 km, o parque Walygator reabriu as suas portas a 15 de abril. O maior parque da Lorena oferece cerca de quarenta atrações divididas em quatro universos. Após a nova zona dedicada ao Far West em 2022, o parque terá uma nova zona temática, "The Explorers' Village", que será desenvolvida nas próximas semanas, com uma nova atração. Os visitantes poderão também descobrir um novo espetáculo interativo e imersivo, denominado "The Battle", onde "se luta virtualmente e de forma amigável" no parque, como explicou Laurent Muller, diretor do Walygator, à Direct FM.

Não esqueçamos o incontornável Disneyland Paris. Pelo 30.º aniversário, o parque oferece uma série de novas atrações aos visitantes. O espetáculo nocturno Disney Dreams® está de volta. Há também várias novidades ndo universo Pixar, incluindo um novo espetáculo intitulado "Together: A Pixar Musical Adventure", que será apresentado este verão no Studio Theater. A Disneyland Paris confirmou a reabertura de duas atrações encerradas para renovação: "It's a small world" reabriu a 5 de maio, enquanto "The Mysteries of the Nautilus", uma atração que permite aos visitantes descobrir o interior do famoso submarino, reabrirá este Verão na Discoveryland.

© Créditos: BERTRAND GUAY / AFP

Bélgica

O Walibi Belgium, situado em Wavre, perto de Bruxelas, revelou recentemente nas redes sociais uma nova atração familiar com o tema do Far West. A inauguração está prevista para o verão. Trata-se de uma atração interativa e divertida que pode acolher 24 passageiros. Cada veículo de 2 lugares está equipado com uma manivela que permite a interação e a inclinação no ar de até 90°. O parque anunciou também que estará aberto no inverno., uma estreia. No Aqualibi, uma nova torre de escorregas de grandes dimensões será inaugurada no final do ano.

Na costa belga, destino preferido dos luxemburgueses, o parque Plopsaland em De Panne poderá finalmente abrir a sua nova área interior "Circus Bumba", após um atraso de vários meses devido à crise sanitária e económica. Os visitantes poderão desfrutar de uma nova atração escura exclusiva, de um parque infantil, de um novo palco de espetáculos e de uma área comercial e de restauração.

O Walibi está na Bélgica, França e Holanda © Créditos: Walibi

O parque Bellewaerde, perto de Ypres, a 3,5 horas de carro do Luxemburgo, tem também várias novas atrações nesta época, incluindo uma estrutura com uma plataforma que se inclina e roda e duas novas atrações na zona indiana. Várias áreas foram também redesenhadas.

Alemanha

A Legoland Deutschland, situada em Guntzburg, no sul da Alemanha, tem desde 25 de março uma nova montanha-russa, "Wing Coaster", nunca antes vista noutro parque Legoland. A montanha-russa de 457 metros de comprimento é pontuada por duas inversões, para uma velocidade máxima de 54 km/h. A nova atracão imperdível do parque tem lugar na nova área temática "Lego Mythica", que inclui também um parque infantil e várias outras pequenas atrações familiares.

© Créditos: Stefan Scheer/Wikicommons

Quando se pensa na Alemanha, é difícil não pensar no Europa Park, que foi nomeado várias vezes "Melhor Parque da Europa" e recebeu seis milhões de visitantes em 2022. Situado em Rust, não muito longe de Estrasburgo, a 3,5 horas de carro do Luxemburgo, o parque vai expandir-se nos próximos meses. Inicialmente prevista para abrir no final de 2023, a nova área temática dedicada à Croácia e ao inventor Nikola Tesla abrirá finalmente em 2024, devido a problemas com o fornecimento de certos componentes. Os visitantes poderão aí experimentar uma das montanhas-russas mais espetaculares da Europa.

Mas antes da tão esperada abertura, há várias novidades a descobrir este ano, incluindo uma nova área, Lichtenstein, e novos espetáculos. Com oito pistas, o Vikinglop, instalado no universo aquático de Rulantica é o maior escorrega da Europa.

(Artigo originalmente publicado no Virgule e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)