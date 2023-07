As esplanadas preferidas dos portugueses no Luxemburgo

Os leitores do Contacto votaram e escolheram as melhores esplanadas do Grão-Ducado nas categorias bares, restaurantes e lazer.

As temperaturas altas de verão são o convite ideal para um fim de tarde numa esplanada. Saborear um cocktail com o pôr do sol como pano de fundo, degustar um jantar especial em boa companhia e, no final, dar um pezinho de dança é o cenário perfeito para finalizar um dia de trabalho ou aproveitar o fim de semana. Mas onde encontrar um espaço que reúna estas qualidades?

Os leitores do Contacto não têm dúvidas e, no concurso que terminou a 20 de junho, elegeram as três melhores esplanadas de 2023 nas categorias restaurantes, bares e lazer: Café Restaurant Op Der Gare em Lintgen, Boos Beach Club & Restaurant em Bridel e o Urban Bar na capital.

Op Der Gare

A primeira paragem deste roteiro pelas melhores esplanadas do ano é no Café Restaurant Op Der Gare, que venceu o concurso na categoria restaurantes. Embora situado na comuna de Lintgen, este espaço tem alma portuguesa e, no menu, não podiam faltar os típicos sabores lusitanos. “O bife à casa, o bacalhau, o polvo à lagareiro e os grelhados são as especialidades mais procuradas pelos nossos clientes”, diz ao Contacto António Lima, proprietário do Op Der Gare.

Há quase três décadas a viver no Grão-Ducado, António não esquece as origens e faz questão de presentear os residentes no Luxemburgo com o melhor da gastronomia portuguesa. Mas não é apenas pelos tão afamados pratos lusos que o Op Der Gare é uma referência. “É também pela tranquilidade, já que o restaurante fica longe da confusão”, assegura António.

É precisamente essa serenidade que se sente na esplanada do Op Der Gare, num contraste com o bulício da cidade. É um espaço perfeito para degustar, tranquilamente, um aperitivo, enquanto a equipa de António Lima prepara os típicos pratos portugueses.

Tranquilidade e sabores portugueses à mesa são os aspetos que distinguem o Op Der Gare e que terão, certamente, contribuído para que os leitores do Contacto o elegessem como uma das esplanadas do ano. E António Lima não esconde o contentamento. “Foi com muito orgulho que recebi esta notícia”, assume ao Contacto.

Boos Beach Club & Restaurant

A viagem pelas melhores esplanadas do ano segue e a próxima paragem é em Bridel, no Boos Beach Club & Restaurant, vencedor na categoria bares.

Inaugurado em 1990, este espaço foi renovado em 2018 e pretende oferecer uma experiência única, onde a animação, os eventos, a música e a gastronomia convivem em plena harmonia.

Com uma atmosfera que se assemelha à de um clube privado, o Boos Beach Club é reconhecido pela qualidade dos eventos que promove. “Temo-nos dedicado a preparar eventos diferentes, tentando trazer às pessoas a sensação de que estão de férias”, diz David Pascoal, gestor de eventos, mostrando-se orgulhoso pelo reconhecimento dos leitores do Contacto.

Para tornar esta experiência ainda mais real, o Boos dispõe de um espaço ao ar livre onde pode degustar um cocktail, uma das especialidades da casa, enquanto sente a areia nos pés. “É como se estivesse numa praia no meio do Luxemburgo”, explica David Pascoal.

Se, depois do pôr do sol, quiser continuar a divertir-se, pode aproveitar e dançar pela noite dentro. Ao longo do verão, o Boos organiza diversos espetáculos de música ao vivo e conta também com a presença de conceituados DJ's. E não se espante se, enquanto estiver a dançar, for surpreendido por um espetáculo em que o performer cospe fogo. O fator surpresa e a animação são ingredientes constantes no Boos Beach Club.

Reconhecido como um dos melhores espaços ao ar livre para aproveitar o verão, o Boos é igualmente conotado pela qualidade da gastronomia. No menu idealizado pelos chefs Conte Giuseppe e Tallone Jean-Marc, a cozinha francesa e italiana unem-se para levar ao cliente uma experiência gastronómica ímpar.

Urban Bar

Seguimos o roteiro pelas melhores esplanadas e chegámos à Cidade do Luxemburgo. Com paisagens pitorescas, onde a tradição e a modernidade se conjugam, a capital do Grão-Ducado tem espaços ideais para aproveitar os raios de sol ao final do dia. Um deles é o Urban Bar, vencedor do concurso na categoria lazer.

Situado no coração da cidade, em Ville-Haute, o Urban Bar dispõe de uma esplanada numa das artérias mais vibrantes, a Rue de la Boucherie. Se quer beber uma cerveja enquanto observa a azáfama citadina, este é o espaço ideal.

Com um ambiente que se assemelha ao de um pub, o Urban oferece uma diversidade de cocktails, bem como uma seleção de vinhos e de cervejas, que pode acompanhar com snacks, saladas, hambúrguers e tostas.

O menu e a localização do Urban Bar terão certamente contribuído para que esta fosse eleita pelos leitores do Contacto como uma das esplanadas do ano.