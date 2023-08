Alugou carro para as férias? Evite ser enganado no pagamento

Share this with email

Quando se aluga um carro para as férias, é preciso ter em consideração várias situações para não se ser enganado na conta final, o que acontece com frequência.

Tudo começa pelo estado do veículo. Por exemplo, se alugar um carro e não tiver anotado todas as falhas de alugueres anteriores, pode ser cobrado injustamente. Quem o diz é Christoph Neisius, advogado do Europäische Consumer Centre Luxembourg, ao Luxemburger Wort. "Quando se recebe um carro alugado, deve-se definitivamente insistir para ser feito um relatório de entrega com os danos existentes registados", diz.

"Pode ser cansativo, estou ciente disso, mas é a melhor maneira de ter tudo documentado", garante Neisius. O mesmo se aplica à devolução do veículo. “É comum que depois sejam faturados danos extra que os clientes dizem não ter sido os responsáveis" e, "sem fotos e um documento escrito, pode ser difícil provar alguma coisa", indica o advogado.

A questão das fotos é importante. Quando tem a chave do carro alugado na mão, não custa tirar fotografias de todo o veículo, em detalhe. Pode não ser preciso, mas, na altura de reclamar de um pagamento excessivo por danos, as imagens vão fazer a diferença.

Atenção às devoluções rápidas

Há alguns locais que aceitam o carro sem hesitação e dizem que enviam depois, por e-mail, o relatório dos danos, já com o valor que será retido do depósito inicial. Ou seja, quando entrega a chave, não tem a certeza se vai receber a totalidade do dinheiro, o que pode ser um problema.

Para evitar este cenário, aconselha-se que escolha antecipadamente a 'Rent-a-Car' à qual vai alugar o veículo para perceber as condições impostas.

© Créditos: Anouk Antony

Depósitos altos não são um problema

O depósito serve como garantia, ou seja, garante o pagamento de qualquer tipo de danos ou acidentes à priori. Consoante o carro, o valor pode ser alto, mas isso não quer dizer que esteja a ser enganado.



"Em geral, não é preciso ter medo de um depósito alto. Este é um depósito de segurança e, se o carro for devolvido corretamente, tem o direito a recuperá-lo", diz Frieder Bechtel, do site de alugar de carros billiger-mietwagen.

No entanto, há agências que tentam ganhar um valor extra ao do depósito. Como funciona? É frequente que, apesar da reserva online com seguro, no ato de recolha do veículo sejam feitas tentativas para impor um seguro adicional ao cliente. O argumento é que o seguro previamente contratado online não cobre certos danos e, portanto, este novo tem de ser adquirido.

Quando o cliente paga o depósito, normalmente este não é feito em dinheiro. Ao invés disso, o valor é bloqueado no cartão de crédito. O problema, porém, é o limite de crédito. Se o limite for de 1.500 euros, mas a agência de aluguer exigir 2.000 euros como garantia, não será possível fazer um depósito.

Os especialistas em proteção do consumidor aconselham também a assinar contratos de aluguer de carros apenas se os tiver entendido na íntegra. Pode ser que o contrato contenha certas cláusulas que não está à espera. Por exemplo, que o carro alugado não pode ser conduzido em determinados locais, como a praia. Ou que não pode usar o veículo em caminhos não pavimentados. Estes pontos estão lá para restringir a utilização e aumentar os valores a pagar no final. Nunca é demais o cuidado e a carteira agradece.

(Artigo original publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso)