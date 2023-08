Luxembourg on foot

Vídeo. Grão-Duque Henri junta-se à caminhada do jornalista Ricardo J. Rodrigues

O sétimo dia de caminhada do repórter Ricardo J. Rodrigues pelo Luxemburgo levou-o até às florestas de Colmar-Berg, de onde seguiria para os lagos da Haute-Sûre. Poderia ser mais uma jornada normal não fosse a presença do Grão-Duque Henri que se juntou ao jornalista do Contacto para duas horas de passeio e uma conversa com algumas revelações. Toda a história deste encontro inédito do Grão-Duque com o jornal português Contacto para ler na sexta-feira em Luxembourg on Foot.

0:59