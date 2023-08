Schueberfouer 2023: Uma festa de coração aberto!

A maior festa da região, a Schueberfouer, está de volta este ano com mais entusiasmo e energia do que nunca. Esta festa, que tem sido uma tradição anual desde 1340, é um evento que todos aguardam com expetativa. E este ano, a festa será ainda mais especial graças à parceria com a FNCF. Fédération nationale des commerçants forains (filiada na Confederação Luxemburguesa).