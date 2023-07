Vidente terá extorquido 750 mil euros a família do Luxemburgo

A suspeita, uma mulher sérvia de 55 anos, terá convencido as vítimas de que estariam sob uma maldição que podia reverter.

(lm) - O Tribunal Distrital de Trier está a analisar o caso de uma autoproclamada vidente que terá extorquido 750 mil euros a uma família do Luxemburgo após tê-la convencido de que estava sob uma maldição mortal, de acordo com o jornal regional Trierische Volksfreund.

O esquema terá tido início há uma década, quando a mulher sérvia, de 55 anos, conheceu uma luxemburguesa na zona pedestre de Trier e ofereceu-se para lhe ler o futuro nas palmas das mãos. Na altura, esta aceitou a oferta e acabou por ser convencida de que a sua família tinha sido amaldiçoada.

A vidente explicou, então, que poderia usar os seus poderes mágicos para redirecionar a maldição e lançar um feitiço protetor sobre a família em troca de dinheiro e bens de valor, segundo o Trierische Volksfreund.

Ao longo de dez anos, a suspeita ameaçou as vítimas com a morte de membros da família, se determinados valores não lhe fossem pagos. A família da arguida tê-la-á ajudado no esquema, que rendeu 750 mil euros. Os alegados cúmplices, o marido de 71 anos, o filho, que se encontra em paradeiro desconhecido, e a sua mulher, de 28 anos, também estão acusados.

Até agora, nenhum veredito foi alcançado. Contudo, se a principal arguida confessar, pode sujeitar-se a uma pena de prisão de entre três a quatro anos e meio. Os seus cúmplices deverão ser punidos com pena suspensa.

Várias testemunhas estão a ser ouvidas para que se possa traçar melhor o desenrolar dos acontecimentos. A mulher que caiu no esquema em 2013 foi a primeira a ser chamada a depor. A professora de 45 anos admitiu em tribunal que já foi vítima de vários esquemas fraudulentos, e disse ser "muito ingénua e emocionalmente sensível". Além disso, acrescentou que foi colocada sob uma enorme pressão psicológica.

O desfecho do caso deverá ser conhecido a 25 de julho.

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)