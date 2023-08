Veneza deve integrar lista de património ameaçado devido ao ‘overtourism’ e clima

A elevação do nível do mar e outros "fenómenos climáticos extremos" ligados ao aquecimento global ameaçam a integridade do local.

A Unesco recomendou esta terça-feira colocar Veneza na lista do património mundial em perigo, perante as medidas insuficientes tomadas pelas autoridades italianas para combater a deterioração do local, devido ao excesso de turismo ou aos efeitos do aquecimento global.

"O desenvolvimento contínuo [de Veneza], os impactos das alterações climáticas e o turismo de massa ameaçam causar mudanças irreversíveis no valor universal excecional do bem", observa o Comité do Património Mundial, da Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura (Unesco, na sigla em inglês).

O ministro da Cultura italiano esteve hoje em Veneza para visitar o gueto judeu, o primeiro da história, mas não comentou o anúncio da Unesco.

Necessária a aprovação dos Estados-membros

O autarca de Veneza, Luigi Brugnaro, referiu, por sua vez, que o diálogo com a Unesco é da responsabilidade do governo e não do município.

Para que Veneza seja incluída na lista de patrimónios em perigo, será necessária a aprovação dos Estados-membros numa reunião do Comité do Património Mundial, que decorrerá entre 10 a 25 de setembro em Riade.

Em Veneza, alguns moradores e visitantes admitiram perceber a opinião do comité da Unesco, em especial perante a afluência de milhões de turistas ao 'saturado' centro histórico.

"É incontrolável", sublinhou à agência France-Presse (AFP) o gondoleiro Antonio Vertotto, que criticou os sucessivos governos por não terem feito nada nos últimos anos para reduzir o fluxo.

Para Valmir Reznik, um suíço de 34 anos de visita à cidade com a mulher, sem dúvida que há "muitos turistas", mesmo numa segunda-feira.

A resolução destes “antigos mas urgentes” problemas é “impedida pela ausência de uma visão estratégica global comum” e pela “baixa eficiência e coordenação” das autoridades locais e nacionais italianas, refere também o comité, que considera que a cidade é confrontada com "um perigo comprovado".

A Unesco espera que “esta inscrição conduza a um maior empenho e mobilização dos atores locais, nacionais e internacionais”.