Vamos mesmo separar-nos? E quando contamos aos miúdos?

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

A decisão está mesmo tomada, certo?

Já falaram e já pensaram, já discutiram e já choraram, já concluíram que não há volta a dar e já se mentalizaram do que vai acontecer. Já largaram a bomba e já apanharam com os estilhaços, já desabafaram com amigos e até já falaram com os amigos do outro. Isso vai mesmo avançar, não vai?

Então está na altura: é preciso contar aos filhos que os pais se vão divorciar.

E agora, como fazer isto da melhor forma?

“Há várias coisas que podem correr mal e que não se devem fazer, mas há uma que talvez seja mais grave que outras”, diz a psicóloga Marta Pedro. “Os pais nunca devem dizer que a decisão é de um deles ou que a ideia original veio deste ou aquele progenitor. Deve dizer-se sempre que é uma decisão dos dois. O contrário só vai perpetuar uma série de dinâmicas familiares prejudiciais para a criança e para a relação daqueles dois adultos no futuro.”

É que, e nunca é demais lembrá-lo, os pais até podem deixar de ser um casal, “mas não deixam de ser uma família”, reforça a psicoterapeuta e professora de Psicologia na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, com experiência em intervenção em crianças e jovens e em treino e aconselhamento parental. E embora durante uns tempos talvez não tenhamos vontade de chamar “família” àquela pessoa, a verdade é que o será pela vida fora. Já não será na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, mas será seguramente nos mil e um assuntos que haverá para resolver sobre os filhos.

E outras coisas que não se devem fazer nesses momentos, pergunto a Marta Pedro. Do outro lado da linha, a psicóloga faz uma pausa e atira: “não falar em traições e infidelidades. É sempre melhor poupar as crianças a informações acessórias que as deixarão inseguras e que não vão entender. Sobretudo, que poderão provocar alianças contra o outro progenitor.”

Querem mais?

Falar muito. Falar muito é terrível quando se trata de filhos pequenos. Arrisco mesmo dizer que quanto menos idade, menos informação, para melhor informação. Se desatamos a elaborar demasiado, as crianças vão perder-se e em vez de terem as dúvidas esclarecidas acabam com novas dúvidas e novas perguntas.

E quanto ao momento em si? O dia em que se diz, a hora a que se diz, o local em que se diz. Há regras? Boas práticas? Recomendações? Linhas vermelhas que não se devem pisar?

“Essas existem sempre. E pessoas dispostas a pisá-las também.”

Insisto com a psicóloga para tentar saber mais sobre estes campos minados que poderão resultar em explosões. Marta Pedro fala de um clássico flagrante que, infelizmente, é ainda muito comum: contar às crianças sem que o outro adulto saiba disso. Sem que se possa preparar para o embate das perguntas que se seguirão e para a descarga emocional que enfrentará.

“Às vezes pode ser sem querer e aquilo sai da boca para fora, Mas o ideal é prepararem a conversa a dois e reservarem tempo e disponibilidade mental para um momento que os filhos talvez nunca esqueçam, passem os anos que passarem.”

Não ter conversas sérias e densas (e marcantes para o futuro) ao final do dia também parece ser sensato. Tal como fazer algumas leituras especializas – ou aconselharem-se com um terapeuta familiar. Ler e comprar um livro ou dois sobre separações e famílias reconstruídas pode ser boa ideia. Explicar como será o regime de alternância e onde viverão é outra sugestão recomendada. E acima de tudo, reforçar sempre, sempre – mas mesmo sempre! – que nada daquilo afeta o amor que sentem pelos filhos.

O que não fazer numa separação.

Esta foi a sugestão número 7.

Leia aqui a sugestão numero 1: a namorada nova

Leia aqui a sugestão número 2: os filhos no devido lugar

Leia aqui a sugestão número 3: na minha casa (nova) mando eu

Leia aqui a sugestão número 4: sexo com o ex-marido

Leia aqui a sugestão número 5: as discussões sobre dinheiro

Leia aqui a sugestão número 6: a semana na mãe e a semana no pai