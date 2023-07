Vamos deixar de voar para Paris ou Londres? Petição exige fim dos voos curtos no Luxemburgo

Share this with email

Uma nova petição, lançada na quarta-feira, quer acabar com os voos para cidades onde é possível fazer a viagem de comboio, como Berlim e Paris, a partir do Luxemburgo. Tudo em nome do ambiente.

"As viagens aéreas contribuem significativamente para as emissões de CO2, um dos principais gases de efeito estufa responsáveis ​​pelas mudanças climáticas. Além disso, acreditamos que as viagens de comboio oferecem uma alternativa conveniente e ecológica aos voos de curta distância", lê-se no texto do peticionário Allal Boussata.

Para quem pensa que os aviões são a opção mais rápida, a petição diz o contrário. "Os comboios costumam ser mais rápidos que os aviões em viagens de menos de 500 km, e as emissões de gases de efeito estufa por passageiro são significativamente menores do que as dos voos", explica.

A proposta é direta: "Pedimos aos governos e companhias aéreas que tomem medidas para acabar com os voos entre Luxemburgo e as cidades europeias servidas por comboio e que incentivem os cidadãos a usar alternativas de transporte mais ecológicas".

Boussata acredita que ao assinar a petição, é demonstrado "o compromisso em proteger o meio ambiente e preservar o nosso planeta para as gerações futuras."

Ajuste no preço do bilhete

Esta alteração na dinâmica de viagens pode não ser apelativa para viajantes frequentes pela questão financeira.

Segundo um estudo da Greenpeace, "na maioria (79 em 112) das rotas analisadas na UE, os voos são mais baratos do viajar de comboio, sendo as viagens ferroviárias, em média, duas vezes mais caras do que as de avião, sendo que o impacto climático global do voo pode ser mais de 80 vezes pior do que o do comboio."

A ONG sugere como possíveis soluções para a transição ecológica "os “bilhetes climáticos”, que são títulos de transporte válidos em todos os meios de transporte públicos num país ou numa região definida, incluindo viagens transfronteiriças -, juntamente com a eliminação gradual dos subsídios às companhias aéreas e aos aeroportos".