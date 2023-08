Valónia e Luxemburgo vão ficar a menos de duas horas de autocarro

Share this with email

Os transportes públicos da Valónia (TEC), região transfronteiriça belga, anunciaram a abertura de duas novas linhas “expresso” com destino ao Luxemburgo, a partir de Bastogne e Florenville, com a promessa de chegar rapidamente a Cloche d'Or, na Cidade do Luxemburgo, e Capellen.

O serviço vai estar disponível a partir de 28 de agosto e a ambição é chegar à Capital num “máximo de 107 minutos”, diz o TEC no site oficial. Estas duas linhas vão substituir as linhas 80 e 81 na província do Luxemburgo.

Na linha E68, o primeiro autocarro sai da Place du Miroir, em Florenville às 6h02, e para em Jamoigne, Tintingny Etalle, Fouches, Arlon, Windhof, Mamer, Strassen, Place de l'Etoile e Cloche d'Or, com hora de chegada prevista para as 7h49. No sentido contrário, o último autocarro sai do Luxemburgo às 19h35.

Na linha E67, o primeiro autocarro sai da paragem Bastogne Pépinière, às 6h, e vai parar em Warmach, Martelange, Attert, Arlon, Steinfort, Windhof, Capellen, Mamer, Bertrange, Strassen, na Place de l'Etoile e Cloche d'Or. No sentido inverso, o último autocarro sai do Luxemburgo às 18h30.