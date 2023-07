Vai de férias a Portugal? Aproveite e mude a morada fiscal

Share this with email

Manter a residência fiscal em Portugal quando já mora e trabalha há alguns anos no estrangeiro não é a situação tributária ideal e pode trazer alguns dissabores.

A decisão de emigrar é muitas vezes um passo carregado de incerteza, com expectativas de regresso ao país de origem que podem não se confirmar no tempo desejado. Por isso, e para evitar riscos como a dupla tributação, há aspetos que devem ser regularizados assim que for possível, podendo aproveitar as deslocações para o fazer nos balcões dos serviços das finanças ou dos Registos e Notariado.

Márcio Pereira, consultor da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) de Portugal, explica ao Contacto o que os emigrantes devem fazer para evitarem penalizações e pagamentos desnecessários, alertando ainda para a necessidade de não deixarem passar muito tempo para regularizarem a sua situação.

"Mesmo que não estejamos em Portugal fisicamente, desde que tenhamos lá a nossa morada fiscal, somos obrigados a apresentar os rendimentos em Portugal. O Estado competente para a tributação é o Estado da residência oficial", começa por lembrar o especialista.

Segundo Márcio Pereira, as pessoas que estão nesta situação incorrem em alguns riscos. Por um lado, poderão ser convocadas pela autoridade tributária portuguesa para apresentar os seus rendimentos, se não fizerem por sua iniciativa. Neste caso, todos os rendimentos, os obtidos em Portugal e no estrangeiro. "Porque o Estado onde a pessoa tem a residência tem a competência para tributar não só os rendimentos obtidos em Portugal, mas todos os rendimentos, numa lógica de princípio de universalidade", detalha o consultor.

Por outro lado, 180 dias depois de estarem a viver e a trabalhar num país estrangeiro, os emigrantes "também vão ser convocadas por esses Estados para apresentarem os seus rendimentos. Mas, neste caso, só os rendimentos aí obtidos". O resultado será incorrer numa "dupla tributação", adverte o consultor da OCC.

"O que aconselhamos, se mudar para outro Estado, e em Portugal só tiver a casa, e nenhum outro tipo de interesse imediato ou vital, é fazer a alteração da morada fiscal para o país onde vai trabalhar, com efeitos retroativos, para tentar evitar esta dupla tributação", diz Márcio Pereira.

A mudança de morada fiscal não implica a alienação ou venda do imóvel, este passa simplesmente a ser categorizado como uma segunda habitação. Quem tiver empréstimo ao banco deverá contactar a instituição quando fizer a alteração, uma vez que as condições contratuais para habitação permanente (aquela a que corresponde a morada fiscal) e para segunda habitação podem ser diferentes.

Beneficiar do programa "Regressar"

Márcio Pereira alerta ainda para o facto de os emigrantes só terem acesso a determinados apoios do Estado português, como os do programa "Regressar", se estiverem comprovadamente, e pelo menos há cinco anos, como não residentes em Portugal.

"O facto de as pessoas não mudarem a morada fiscal para os países em que, de facto, estão a residir neste momento também pode ser prejudicial se quiserem aceder a esse programa, quando decidirem voltar para Portugal", refere.

O especialista recomenda que, ao fim de um ano, o emigrante regularize essa situação, se entender que quer permanecer no país de acolhimento. "Primeiro, para ter um enquadramento [fiscal] mais correto no Estado em que está de facto a viver. E também para poder usufruir de alguns benefícios como os do programa "Regressar", se um dia quiser voltar a Portugal".

O consultor sublinha ainda que "algumas pessoas veem-se com algumas dificuldades a aceder ao programa por não terem feito essa alteração no tempo devido".

Como alterar a morada fiscal

Para os portugueses que vivem no estrangeiro e têm a sua morada fiscal ainda em Portugal, a alteração pode ser feita das seguintes formas: