Vacina contra a covid-19 pode voltar a ser dada este outono

O CSMI está a avaliar a possibilidade de recomendar um novo reforço do fármaco face à subida de casos no Luxemburgo.

O Conselho Superior de Doenças Infecciosas (CSMI) poderá recomendar a vacinação contra a covid-19 este outono, devido ao aumento de casos que se tem registado na Europa, incluindo o Luxemburgo, resultante do crescimento da sub-linhagem EG.5, da variante Omicron.

A informação foi avançada pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, na sexta-feira, em resposta parlamentar às questões colocadas pela deputada do LSAP, Cécile Hemmen, no passado mês de agosto. Na resposta, a governante começou por garantir que a situação no Grão-Ducado "é bastante tranquilizadora", apesar da subida no número de casos no pico do verão, face às semanas anteriores.

Ainda assim, segundo a ministra, o CSMI irá reunir-se este mês para decidir se recomendará um reforço da vacinação contra a covid-19, este outono, em linha com o que alguns países europeus já estão a fazer como é o caso de Portugal. A campanha portuguesa de vacinação contra a covid-19 arranca em simultâneo com a vacinação contra a gripe, já a partir de 29 de setembro.

Na resposta parlamentar, Paulette Lenert assegurou que caso o CSMI decida fazer a recomendação de nova campanha de vacinação, o Ministério da Saúde comunicará de imediato essa decisão "e tomará as medidas necessárias para garantir que a população-alvo possa ser vacinada o mais rapidamente possível".

Na eventualidade de se avançar como uma nova campanha este outono, a deputada do LSAP, Cécile Hemmen, também tinha questionado o governo sobre qual seria o tipo de vacina administrada contra a covid-19 - uma vez que estão a ser preparadas vacinas adaptadas às nova variantes - e se esta seria dada em simultâneo com a vacina contra a gripe.

Sobre a vacina anti-covid a administrar, a ministra da Saúde respondeu que será "sempre" utilizada "a [versão] mais recente disponível". E, tal como no ano passado, será dada em simultâneo com a vacina contra a gripe (com uma injeção em cada braço).