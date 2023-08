Universidade do Luxemburgo entre as melhores do mundo

Share this with email

Tanto Portugal como o Luxemburgo estão presentes no famoso ranking Xangai 2023 que avalia as melhores universidades do mundo. Foram analisados um total de 2.500 estabelecimentos, para chegar aos 1000 divulgados na terça-feira.

Os lugares cimeiros foram dominados, mais uma vez, por instituições norte-americanos, como a famosa Universidade Harvard (1 ª).

Portugal conta com seis universidades na lista. As melhores posicionadas são as Universidades de Lisboa e do Porto, que se encontram entre as 201ª e 300ª posições.

Em seguida, surgem as Universidades de Aveiro, Coimbra e Minho, entre as posições 401ª e 500ª.

Por último, a Universidade Nova de Lisboa situa-se entre a 601ª e 700ª. É também aqui que se encontra a Universidade do Luxemburgo. A comemorar 20 anos, a Uni.lu volta a ocupar a mesma posição que em 2021, depois de ter caído para uma posição entre a 701ª e a 800ª em 2022.

Avaliação

As universidades são classificadas por vários indicadores de desempenho académico e de investigação, incluindo ex-alunos e funcionários vencedores do Prêmio Nobel e Medalhas Fields, artigos publicados na Nature e Science. Depois, cada disciplina ocupa uma posição que conjuga todos estes fatores.

No Luxemburgo, Engenharia de Telecomunicações é a que está melhor classificada, entre os 51-75 lugares, seguido de Ciência e Tecnologia de Transporte, entre os 101-150.