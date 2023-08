Transfronteiriços. Onde pedir o subsídio de desemprego?

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Os trabalhadores transfronteiriços, isto é, todos aqueles que exercem a sua atividade profissional no Luxemburgo e residem noutro país, ao qual regressam, em princípio, todos os dias, estão sujeitos a regras especiais no que toca a questões laborais e de prestações sociais, como é o caso do subsídio de desemprego. Eis algumas perguntas e respostas para ajudá-lo a entender como pedir este apoio.

Ler mais:

"Ir de férias está fora de questão porque não temos dinheiro para as viagens"

Quem tem direito?

Os transfronteiriços que trabalhem por conta de outrem e tenham perdido involuntariamente o seu emprego no Luxemburgo podem beneficiar do subsídio de desemprego no seu país de residência. Já os trabalhadores independentes, cuja única atividade sediada no Luxemburgo tenha sido obrigada a cessar, podem, em alguns casos, pedir o subsídio de desemprego completo no Grão-Ducado.

Qual o valor pago?

O montante do subsídio de desemprego é calculado com base no último salário auferido no Luxemburgo. De acordo com a legislação em vigor no país de residência, são determinadas a percentagem das prestações que serão pagas e a duração do pagamento.

Onde se pode inscrever?

Ler mais:

Os direitos dos trabalhadores em caso de falência da empresa

Para terem direito ao subsídio de desemprego, os transfronteiriços têm de estar previamente inscritos nos organismos competentes do seu país de residência, o Pôle emploi em França, o Bundesagentur für Arbeit na Alemanha e o Forem na Bélgica.

Se pretenderem, também podem registar-se na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), no Luxemburgo, mas não para efeitos de pagamento da prestação social. Esta inscrição serve, sobretudo, para fins de acompanhamento na procura de emprego no Grão-Ducado.

Quais os passos seguintes?

Para serem elegíveis para este apoio, os trabalhadores transfronteiriços desempregados devem pedir à entidade patronal no Luxemburgo que preencha o formulário intitulado "Certificat de travail - cessation des relations d'emploi", disponível no portal MyGuichet.lu, enviando-o de seguida para o Service Maintien de l'Emploi da ADEM, que preencherá e enviará um formulário próprio à entidade competente do país de residência do trabalhador. Este deverá dirigir-se, depois, aos organismos acima referidos, consoante o país, para dar continuidade aos procedimentos.

Ler mais:

Porquê trabalhar no Grão-Ducado? Eis alguns motivos

E os trabalhadores independentes?

Os transfronteiriços que trabalhem por conta própria e que tenham visto a sua atividade cessar podem, como referido acima, beneficiar do subsídio de desemprego completo no Luxemburgo. Para isso, precisam de estar inscritos como candidatos a emprego na ADEM e ter trabalhado de forma independente no Grão-Ducado durante, pelo menos, seis meses antes da inscrição.

Além disso, estes trabalhadores têm de ter entre 16 e 64 anos e estar domiciliados na Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, Estónia, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, França, Islândia, Itália, Malta, Países Baixos, Noruega ou Reino Unido. Quem tiver a sua residência num país que não um destes 15, deverá contactar a entidade responsável local, mas não tem direito ao subsídio luxemburguês.

É-lhes exigido, ainda, que apresentem provas de inscrição nos organismos da Segurança Social do Luxemburgo durante, pelo menos, dois anos, e que estejam aptos para o trabalho e disponíveis para aceitar qualquer emprego compatível com as suas habilitações.