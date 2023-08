Trabalho. Pais com filhos até 9 anos têm direito a horário flexível 

No Luxemburgo, há uma nova lei que permite um horário flexível para os trabalhadores com filhos, ou que sejam cuidadores de familiares. Saiba as condições.

É mais um passo em frente na conciliação da vida profissional com a vida familiar dos trabalhadores do Luxemburgo, uma das bandeiras deste Governo no mundo laboral.

Recentemente, foi adicionado ao Código de Trabalho o novo artigo L. 236-1, já em vigor, que permite aos trabalhadores com filhos até aos 9 anos, ou a quem tenha familiares dependentes a seu cargo, solicitarem uma entrevista ao seu empregador para beneficiarem de um horário de trabalho mais flexível, durante um ano.

A informação é avançada pela Câmara dos Trabalhadores (Chambre des Salariés) do Luxemburgo, realçando que este é um direito que passam a ter todos estes funcionários que “estejam ao serviço da mesma entidade patronal há, pelo menos, seis meses e de forma contínua”.

Cuidadores também têm direito

Além dos pais de menores até 9 anos, os cuidadores também podem usufruir deste direito: “Esteja a prestar cuidados pessoais ou assistência a um membro da família, ou a uma pessoa que viva no mesmo agregado familiar, e que necessite de cuidados ou assistência consideráveis, por razões médicas graves, certificadas por um médico”.

Como são estes regimes de trabalho flexível? Os trabalhadores podem organizar o seu horário de trabalho em função das suas necessidades familiares maiores, “como recurso ao teletrabalho, horários flexíveis ou até horários de trabalho reduzidos, por um período determinado que não pode exceder um ano”, informa a Câmara dos Trabalhadores.

Despedimento proibido

Após a solicitação, o empregador tem de analisar o pedido de flexibilidade do trabalhador e “responder num prazo de um mês”. Porém, se a entidade patronal decidir recusar o pedido ou adiá-lo, deve enviar os motivos “por carta registada com aviso receção”.

O novo artigo clarifica que os empregadores não podem impor sanções, represálias ou despedir os trabalhadores por estes solicitarem um horário flexível, ou que tenham beneficiado deste regime. “A cessação do contrato de trabalho [pelo empregador] em violação do disposto no presente artigo é nula e sem efeito”.

As entidades patronais que não respeitem estas obrigações que constam agora do Código do Trabalho podem incorrer numa multa que vai de 251 euros aos 2.500 euros.