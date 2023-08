Todos cantam vitória, menos o vencedor

Share this with email

Toda a gente que se movimentou nos bastidores das Jornadas Mundiais da Juventude queria sair dali com uma coroa de vencedor. Fizeram tudo por isso, mas o tempo vai demonstrar que, a haver um vencedor, ele só podia ser Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, o único que não jogou para a vitória.

O Governo de António Costa, na sua maioria dito de agnóstico, precisava de uma vitória nas JMJ, por duas razões. Primeiro, para branquear as quebras de popularidade que o têm demolido. Depois, para provar a Deus e ao mundo que os gastos excessivos na infra-estrutura da organização tinham sido um bom investimento e não um excesso de despesismo, como os seus críticos quiseram fazer crer.

Mas mesmo ali ao lado e ainda na cena política, Carlos Moedas, o irrequieto presidente da Câmara Municipal de Lisboa, tentou chamar a si os dividendos de tão lauta organização, para usar no seu incerto futuro. Quererá ele renovar o seu mandato de Presidente da Câmara? Ou as suas ambições vão mais longe e já estará a pensar numa futura liderança do PSD e, consequentemente, numa candidatura a Primeiro-Ministro? Só o futuro poderá trazer respostas aceitáveis para estas questões.

Mas Marcelo Rebelo de Sousa também não ficou parado e chutou toda a sua exuberância, para cima de um homem de uma enorme simplicidade que terá ficado atónito, perante tamanha falta de senso e dos limites que todos devemos observar. Aquele puxão de braços vai ficar para a História. Não como uma manifestação de apreço e admiração, mas antes, como um desconchavo inconcebível num Presidente da República.

Finalmente, falemos da hierarquia da Igreja Católica portuguesa que também pretendeu tirar dividendos das JMJ. Os escândalos de pedofilia que abalaram a vetusta instituição precisavam de qualquer coisa de muito boa e enorme dimensão para passar uma esponja sobre um escândalo de proporções trágicas. Digamos que as JMJ vinham mesmo a calhar, para safar a onça. Engano.

O Papa Francisco repetiu a denúncia da infâmia, voltou a exigir tolerância zero para estes casos e, com isto, terá feito corar muitos dos mais altos dignitários da hierarquia da Igreja portuguesa que, ao longo do tempo, têm varrido escândalos para debaixo do tapete, como se isso resolvesse alguma coisa.

O mal e os seus agentes nunca podem ganhar, num campo onde esteja o Papa Francisco.

Soube-se, por estes dias, que as denúncias de abusos, junto do Ministério Público, triplicaram, desde que foi conhecida a vinda do Papa. Foram denunciados escândalos mais escabrosos, como o de um padre de Braga que coleccionava pornografia infantil, no computador da paróquia.

E os políticos também não saíram bem tratados. O Papa Francisco lançou os mais sérios avisos à Europa e aos caminhos que vai seguindo, verberou o belicismo e indicou um único caminho, para a humanidade - a Paz. O mal e os seus agentes nunca podem ganhar, num campo onde esteja o Papa Francisco.

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)