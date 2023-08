Tempos sombrios e tal...

José Sócrates fez mais um dos seus périplos pelo Brasil. Desta vez, parece que avisou as autoridades judiciárias portuguesas e tudo, aproveitando esse facto para informar publicamente ao que ia, até porque essa informação desta vez era do seu interesse.

O ex-primeiro-ministro lançou o seu livro mais recente, que na verdade é uma selecção de crónicas que tinha escrito, dizem as lendas que pelo próprio punho, para a revista brasileira Carta Capital, todas sobre os "Tempos Sombrios" da governação de Jair Bolsonaro, que José Sócrates foi observando da sua janela atlântica da Ericeira, pitoresca freguesia do concelho de Mafra, de um apartamento que lhe foi cedido gentilmente por um amigo, daqueles amigos "porreiros, pá!" que o engenheiro José Sócrates tem, que lhe emprestam o mundo e mais umas coisitas.

Não é de todo inverossímil que José Sócrates tenha desenvolvido ao longo deste tempo um trauma qualquer, daqueles que causam suores frios e tremeliques da cabeça aos pés, sempre que passa pelo aeroporto (num aeroporto adquirem-se tantas sociopatias, de tantos géneros), onde foi detido, em directo para a TV, a 24 de Novembro de 2014 (sim, já lá vão quase nove anos), quando regressava de Paris.

Tanto quanto se sabe, o antigo PM ainda não tem um compincha que lhe empreste um Boeing 747 para as suas trips intercontinentais, mas é provável que algum deles já tenha encomendado umas quantas edições da obra em apreço: "Os Anos de Bolsonaro - Crónicas de Tempos Sombrios", que é apropriadamente editada pela Contracorrente, cujo lançamento decorreu na Casa de Portugal, em São Paulo, com uma plateia muito composta, assustadoramente recheada de advogados.

Parece que o engenheiro José Sócrates esteve em excelente disposição e até recordou um episódio em que Augusto Santos Silva, actual presidente da Assembleia da República, número dois da nação, então na qualidade de ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, recebeu o juiz Sérgio Moro, um dos responsáveis pela prisão de Lula da Silva e pelo verdadeiro golpe de Estado que conduziu à deposição de Dilma Rousseff. Moro viria a ser ministro da Justiça do Brasil na vigência do regime bolsonarista e, quando visitou oficialmente Portugal enquanto palestrante, recebeu umas palminhas entusiastas de Santos Silva, o mesmo que ameaçou expulsar do Parlamento os deputados de Chega, quando se comportaram como meninos malcriados na recepção a Lula da Silva, nas cerimónias do 25 de Abril.

Não deixa de ser curioso ser José Sócrates a salientar este facto, talvez por ter algumas contas a acertar com a nomenclatura do PS e de não ser por acaso que conquistou para si o epíteto de "animal feroz", que é posterior à fase "menino d´oiro", uma biografia já bastante desactualizada. Se no estatuto de arguido é assim, basta pensar no que será quando a montanha que é o processo da "Operação Marquês", com mais volumes que a Larousse, parir o seu rato. O melhor é esperar sentado. De preferência em frente a um bom repasto. Não será melhor ligar a Isaltino Morais?

(Autor escreve ao abrigo do antigo acordo ortográfico.)