Temperaturas nos carros podem chegar aos 60ºC. Cuidado com as crianças e animais

Nunca deixe as crianças sozinhas fechadas no carro. © Créditos: Shutterstock

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

O Luxemburgo está a viver dias de muito calor, com os termómetros a chegar aos 31ºC, na quarta-feira, e 29ºC, na quinta. Com as altas temperaturas, os carros estacionados ao sol, ainda que por pouco tempo, podem tornar-se lugares potencialmente perigosos.

Segundo um estudo alemão, a temperatura dentro de um veículo fechado sobe para 41ºC em dez minutos, se a temperatura externa for de 34ºC, e para 50ºC, em apenas 30 minutos. Se for uma hora ou mais, pode chegar aos 60ºC, impraticável para todos, mas, sobretudo, para crianças e animais.



É preciso ter especial atenção com bebés que ainda não têm a capacidade para regular e combater variações de temperatura repentinas da mesma forma que os adultos. Se a sua temperatura corporal disparar, existe o risco de falência de múltiplos órgãos da criança e, como consequência, morte por calor.

Agir para evitar o pior

Se vir uma criança fechada num carro num dia muito quente, deve ligar logo para o 112 ou 113 e tentar tirá-lo da viatura.



Segundo a polícia, nesta situação de emergência, o vidro do carro de terceiros pode ser partido sem que o ato tenha repercussões nas autoridades.

Cuidado com os amigos de quatro patas

Os animais também sofrem mais com as altas temperaturas e podem morrer por exaustão. No entanto, a situação jurídica neste caso é diferente: embora a Lei do Bem-Estar Animal estipule que qualquer pessoa que veja um animal em sofrimento deve ajudar, os residentes podem ser processados por danos intencionais à propriedade se partirem os vidros de um carro. Este detalhe não deve impedir que, numa situação de vida ou morte, se opte por salvar o animal.

Ler mais:

Onde deixar o seu animal de estimação enquanto viaja

Os animais de estimação não devem, em hipótese alguma, ficar num veículo exposto ao sol, mas não só. Caminhadas nas horas de maior calor não são aconselhadas e devem ter sempre água por perto.

Ler mais:

Onde deixar o seu animal de estimação enquanto viaja

Entretanto, alguns fabricantes de automóveis elétricos tentam contornar esta questão. Por exemplo, os Tesla possuem uma função climática especial, o “Modo Cão", que garante que o ar condicionado não se desliga mesmo com o carro desligado.

(Artigo original publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Ana Patrícia Cardoso)