Tartarugas abandonadas estão agora a nadar no rio Mosela

Estão perfeitamente à vontade no Luxemburgo: as tartarugas domésticas estão a ameaçar as espécies animais mais pequenas em muitos lagos. Atualmente, até já colonizaram o rio Mosela.

Podem viver até 50 anos

O facto de as tartarugas estarem agora também a colonizar o Mosela, e portanto um rio pela primeira vez, é também uma informação nova para a bióloga Lieke Mevis. "As tartarugas-de-pente escolhem águas estagnadas ou com uma corrente lenta. Como o Mosela tem pouca corrente, elas também podem sobreviver lá", diz a especialista.

© Créditos: Dr

Há duas maneiras de imaginar como é que as tartarugas foram parar ao Mosela: ou conseguiram passar dos tanques de dragagem de Remerschen para o rio vizinho, ou foram abandonadas. "A maioria das tartarugas do Luxemburgo foi introduzida na natureza pelo homem, mas isso é um grande erro", explica Lieke Mevis. "Muitas pessoas compram tartarugas quando elas ainda são muito pequenas e não pensam que podem crescer até aos 25 ou 30 centímetros. Muitas vezes, subestimam o seu tempo de vida. As tartarugas domésticas vivem 30 anos e alguns animais chegam mesmo a atingir os 40 ou 50 anos de idade".

Uma ameaça para os peixes e os anfíbios

Os cágados e tartarugas de barriga amarela são considerados espécies invasoras no Luxemburgo e a sua propagação está a ser combatida. "Aqui, não têm predadores e não são dizimadas por doenças", explica a bióloga Lieke Mevis. Para as espécies animais que vivem na natureza, representam uma ameaça. "São omnívoros e consomem tudo o que podem", adverte a especialista. As duas espécies introduzidas representam uma ameaça especial para os pequenos peixes, anfíbios, insetos e plantas aquáticas.

© Créditos: Dr

As tartarugas estão a beneficiar das alterações climáticas. Enquanto no passado os invernos eram longos e frios, e os animais nativos da Flórida não sobreviviam, os longos períodos de geada tornaram-se raros. Ainda não se sabe se as tartarugas da Flórida se podem reproduzir no nosso país. "Já falei com pessoas que mencionaram uma colónia de tartarugas jovens. Numa outra lagoa, já desenterrámos uma ninhada com ovos. Não sabemos se houve de facto crias", explica Lieke Mevis.

Lieke Mevis apela urgentemente aos donos de animais de estimação para que pensem bem antes de adquirirem tartarugas. Se os donos não puderem continuar a cuidar dos animais, devem levá-los para um refúgio. Mas nunca as abandonem na natureza.

(Este artigo foi inicialmente publicado em www.wort.lu. e adaptado para o Contacto por Madalena Queirós)